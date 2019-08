Cozmin Gușă, analiză complexă despre candidații la alegerile prezidențiale

Cozmin Gușă, în studioul Realitatea TV. Foto: Cristian Otopeanu

Consultantul politic Cozmin Gușă a făcut o radiografie amplă a bătăliei pentru Cotroceni. Alegerile prezidențiale 2019 vor avea loc pe 10 noiembrie, primul tur de scrutin, și pe 24 noiembrie, al doilea tur de scrutin.

"Ceea ce se intampla pe la prezidentiabili imi arata ca toata lumea are probleme mari si ca suntem in faza in care hartile se pot reimparti. Si o sa ii iau pe cei patru candidati principali si felul in care reactioneaza ei sau staffurile lor", a început Cozmin Gușă analiza.

COZMIN GUȘĂ, DESPRE TĂRICEANU: "O CACEALMA ÎMPOTRIVA VOINȚEI ALDE, RISCÂND IEȘIREA DE LA GUVERNARE. SE COMPORTĂ FOARTE CIUDAT"

Patronul Realitatea TV s-a referit mai întâi la Tăriceanu: "Il iau pe ultimul, in ordinea voturilor, pe Calin Popescu Tariceanu. Am asistat la o cacealma jucata, foarte ciudata aceasta cacealma, impotriva vointei partidului sau, ALDE, riscand, si risca si astazi, iesirea de la guvernare si, practic, subminarea totala a prezentei ALDE pe scena publica si nu pricep de ce. Nu pricep de ce Tariceanu se comporta in acest fel. SIgur, in afara imaginatiei care poate sa ma duca la niste sfori care sunt trase si il fac sa nu se comporte normal. Normalitatea ar fi fost ca dupa marele esec care i se datoreaza, de la europarlamentare, sa vina si sa spuna "Asta e viata, cate voturi mai am, ma duc sa sprijin candidatul partenerului meu principal, care m-a facut presedintele Senatului, care m-a scapat de cercetarea DNA si imi vad de treaba". Ei, deloc nu doreste acest lucru si se comporta foarte ciudat, in conditiile in care nu am vazut sprijin de la ALDE in ceea ce il priveste. Aceasta cacealma a fost speculata foarte bine de Dancila, care, tinandu-se bine in sa, l-a pus la punct si l-a trimis la plimbare de vreo 2-3 ori. Tariceanu a fost pus intr-o postura nedorita".

COZMIN GUȘĂ, DESPRE DAN BARNA: "A DISPĂRUT CA UN IEPURE FRICOS. COSETTE CHICHIRĂU ARE ÎN SPATE VREUN JEAN VALJEAN"

Consultantul politic a vorbit apoi despre Dan Barna și despre Cosette Chichirău: "Dan Barna a disparut in ultima saptamana ca un iepure fricos. Adica, el a fost sicanat pe internet, de unde isi trag ei seva voturilor, ma refer la USR si PLUS, pentru acea afirmatie, vezi-Doamne, ca, daca era el presedinte, cazul Caracal nu s-ar fi intamplat. Nu a rezistat acelor sicane. Iar, dublat cu aceste sicane, i-a venit pe cap si scandalul extrem de puternic intre USR si PLUS si si in interiorul USR. Este un dublu scandal. Scandalul USR - PLUS este legat de securismul ala explicit din protocolul pe care l-ar fi semnat ei. Toata lumea il banuieste pe Ciolos in cazul protocolului, probabil din cauza vreunui angajament semnat in timpul liceului, minor fiind, cu fosta Securitate".

"Legat de presedintia USR, am vazut o tabara a lui Cosette Chichirău, care masoara cam la fel de multi presedinti de organizatii judetene cam cati are si Dan Barna. Un candidat peste noapte are probleme serioase de realegere, cu atacuri extrem de dure la adresa lui, inclusiv in propriul partid. Putem sa banuim ca aceasta Cosette Chichirău are in spate vreun Jean Valjean, apropo de Victor Hugo si de "Mizerabilii". Binefacatorul lui Cosette a fost Jean Valjean. Nu stim cine este Jean Valjean deocamdata, dar ne vom uita, pentru ca in urmatoarele zile subiectul principal va fi aceasta alegere interna din USR, in care se infrunta, practic, Dan Barna cu Cosette Chichirău. Deci, disparitia lui Dan Barna are aceste explicatii", a adăugat Cozmin Gușă, la Realitatea TV.

COZMIN GUȘĂ, DESPRE VIORICA DĂNCILĂ: "ESTE NEASISTATĂ, DAR FLOTABILĂ". DESPRE FIFOR: "MESTECA GUMĂ. NU SE FACE AȘA CEVA"

Patronul Realitatea TV a trecut apoi la următorul candidat la prezidențiale, Viorica Dăncilă: "Intr-un mod surprinzator, Dancila este flotabila. Din cate am vazut in ultimele zile, este flotabila. Dancila, dintre candidati, pluteste, este harnica, dar, la randul ei, are aceasta problema, de a nu fi asistata. Exact ca la Tariceanu si Iohannis. Treaba cu elicopterul nu era treaba candidatului, era o treaba a secretarului general sau a presedintelui executiv, adica Fifor sau Orlando. Eu nu stiu vreun candidat de la ultimele campanii care sa nu fi calatorit cu elicopterul, atat inaintea campaniei, cat si in timpul campaniei. Si, credeti-ma, ii stiu pe toti. L-am mai vazut pe Fifor ca, in timp ce Dancila dadea declaratii de la spital, el mesteca guma. Nu se face asa ceva. Vestea buna este ca Orlando este in randul 4-5 in spate. Dancila l-a dat in spate si nu l-a mai reactivat".

COZMIN GUȘĂ, DESPRE IOHANNIS, DUPĂ INCIDENTUL CU MILITARUL AMERICAN LEȘINAT: "INCAPABIL SĂ EMPATIZEZE. UNDE ESTE ECHIPA LUI? TREBUIA SĂ SPUNĂ CEVA, SĂ COMUNICE CEVA"

Apoi, Cozmin Gușă a vorbit despre Klaus Iohannis, cu referire la incidentul de ieri, de la Ziua Marinei, când un militar american a leșinat chiar lângă președintele României, care și-a continuat discursul imperturbabil.

"In mod evident, PNL nu reuseste sa ii completeze neajunsurile legate de incapabilitatea lui de a empatiza. Klaus Iohannis a demonstrat ca nu da socoteala, nu doreste sa comunice cu cetatenii. El comunica doar sus, de la tribuna. Nici ieri nu a mai dorit sa comunice, dupa incidentul cu militarul american care a lesinat. De ieri de la pranz, pana in aceasta seara, cand l-am vazut pe Orban zicand ceva, niciunul dintre faimosii guralivi ai PNL nu a venit sa spuna ceva in sprijinul lui Iohannis. Sa spuna ca era cu spatele, ca mai erau doua femei acolo, doamna Birchall si doamna Manescu, noua celebritate de la Externe, ca ele puteau sa vada, nu tineau discurs, de ce nu s-au dus ele? Adica sa sprijini candidatul. Au tacut toti. Nu a zis nimeni nimic. Deci, unde este campania lui Iohannis? Unde este echipa care il sustine? Avand un echipaj de consilieri, Iohannis putea sa fie anuntat, chiar daca nu a vazut, imediat dupa eveniment si sa faca niste gesturi publice pentru ca incidentul a fost public. Cand incidentul este public, in calitate de personalitate publica, indiferent ce esti, trebuie sa spui ceva, sa comunici ceva", a explicat consultantul politic.

CONCLUZIA LUI COZMIN GUȘĂ: "CAMPANIA PREZIDENȚIALĂ VA FI MAI COMPLICATĂ DECÂT PARE"

La final, Cozmin Gușă a tras concluzia: "La cum arata candidatii si asistenta lor, mie mi se pare ca, ma rog, cartile despre care vorbeam inainte cu vreo 3-4 saptamani, apropo de ascendenta lui Barna, pe care nu o mai vad, si de defilarea lui Iohannis, care pare din ce in ce mai dificila, trebuie sa stam stramb si sa judecam drept, campania aceasta va fi mai complicata decat pare. Cacealmaua lui Tariceanu l-a aruncat in afara jocului. Si, probabil, de el depinde daca vrea sa mearga in continuare, sa faca un joc paralel sau, dimpotriva, va spune ca renunta la candidatura si o sustine pe Viorica Dancila".