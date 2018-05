Alertă în Comisia Iordache. CSM propune prag de 50 000 de euro pentru abuz în serviciu

Codurile Penale intră azi în Comisia Iordache, pentru finalizarea dezbaterilor generale. Deocamdată, comisia nu a dat vot pe amendamentele depuse. Surprinzător, comisia dezbate un amendament al CSM care prevede ca infracțiunea de abuz în serviciu să nu fie pedepsită, dacă pragul este sub 50 000 de euro, iar prejudiciul a fost achitat înainte de sesizarea instanței de judecată. Prevderea este valabilă pentru cei care nu sunt funcționari publici.

Codul Penal a intrat din nou, în Comisia Iordache, pentru a pune în ordine proiectul de modificare la care s-au depus amendamente. Încă de la începutul ședinței, comisia a votat respingerea amendamentelor controversate depuse de grupul senatorial ALDE, de Eugen Nicolicea și Cătălin Rădulescu.

Realitatea.net redă live text, cele mai importante modificări:

!!!!!Alertă în Comisia Iordache. Comisia dezbate un amendament al CSM, la articolul 308, care prevede că infracțiuni ca abuzul în serviciu, neglijența în serviciu, uzurparea functiei, delapidarea nu se pedepsesc, dacă prejudiciul este de cel mult 50 000 de euro, iar dacă faptuitorul l-a achitat până la momentul sesizării instanței de judecată. Articolul este prevăzut pentru persoanele care nu sunt funcționari publici.

Update Comisia a început să dezbată un amendament al CSM care prevede că împăcarea părților prevede înlăturarea răspunderii penale.

În comisie a inceput o dispută între Florin Iordache și Mariana Moț, secretarul de stat în ministerul Justiției, după ce Iordache a reproșat că Ministerul nu este mai rapid în transmiterea anumitor proiecte.

UPDATE Florin Iordache a supus la vot respingerea amendamentelor depuse de grupul senatorial ALDE, Cătălin Rădulescu și Eugen Nicolicea. Respingerea mendamentelor a fost votată cu unanimitate de voturi.

UPDATE. Florin Iordache a anunțat, în deschiderea ședinței, că PSD nu susține cele trei proiecte ale lui Cătălin Rădulescu care au trecut tacit de Cameră, și care merg la Senat. Totodată, acesta a mai spus că amendamentele ALDE, ale lui Cătălin Răduescu și Eugen Nicolicea vor fi supuse la vot și apoi, respinse:

”Din ce am discutat, sunt cateva proiecte care nu au ajuns la noi, dar au trecut tacit si merg la Senat. Toate amendamentele care au fost depuse de Alde, le supun la vot si le vom respinge si in acelasi timp sunt amendamente ale domnului Nicolicea și Radulescu pe care le vom respinge. Toată lumea poate să depună amendamente. Că sunt proaste, am vazut cu toții”.

Ce s-a discutat miercurea trecută

Codurile Penale au fost dezbătute și miercurea trecută. Parlamentarii nu au dat vot, au fost doar dezbateri generale, pe compromiterea intereselor justiției, favorizarea infractorului sau mărturie mincinoasă.

Realitatea.net a redat cele mai importante declarații din ședința de miercuri: Codurile Penale Membrii Comisiei au început o dezbatere pe tema noțiunii de ”penal”, după ce au ajuns la articolul 277, privind Compromiterea intereselor Justiției.

Amendamentul propus de Eugen Nicolicea prevede sancțiuni dacă cineva se pronunță ca o persoană fiind vinovată, dacă nu există o decizie definitivă: Modificarea s-ar aplica inclusiv pentru sintagma ”penali”:

La articolul 277, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alin. (5) cu următorul cuprins:

„(5) Divulgarea oricăror date privind desfășurarea urmăririi penale, de natură a afecta imaginea publică a celor cercetați, a induce în opinia publică ideea vinovăției lor sau a zdruncina în orice fel prezumția de nevinovăție, se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la doi ani sau cu amendă. Dacă informațiile date publicității sunt neadevărate, pedeapsa este de la un an la trei ani sau amendă. Atunci când făptuitorul nu poate fi identificat este antrenată răspunderea pentru neglijență a persoanelor competente să efectueaze urmărirea penală în cazul respectiv, pedeapsa fiind amendă penală și interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcție publică.” (Deputat PSD, Eugen Nicolicea) Codurile Penale Comisia a dezbătut și articolul 273, privind Mărturia Mincinoasă. Iată care este propunerea PSD-ALDE, din inițiativa legislativă:

”Nu constituie infracţiune refuzul de a face declaraţii prin care persoana se autoincriminează, refuzul de a declara în sensul solicitat de organele judiciare, modificarea şi retractarea declaraţiei care a fost dată prin exercitarea unor presiuni de orice fel asupra martorului şi nici simpla divergenţă de mărturii în cadrul unui proces, dacă nu există probe directe din care să rezulte caracterul mincinos şi de rea-credinţă, al acestora.”





Fișiere din articol: