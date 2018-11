CIRC pe nervii bucureştenilor în scandalul dintre Metrorex şi Ministerul Transporturilor

Ministrul demisionar al Transporturilor, Lucian Şova, este atacat într-un stil delirant de sindicalistul-vedetă de la Metrorex, Ion Rădoi. Asta în condiţiile în care Capitala se află sub spectrul grevei generale.

Într-un comunicat de presă bizar transmis vineri dimineaţă, sindicaliştii de la metrou l-au poreclit pe Lucian Şova "Pinochio de Bacau" şi îl provoacă la o "emisiune in direct la orice televiziune".

Lucian Șova, încă ministru al Transporturilor, a declarat că a ajuns în conflict cu Ion Rădoi, liderul sindicatului de la Metrorex, deoarece acesta ține morțiș să decidă el în continuare cine beneficiază de spații comerciale la metrou.

Ion Rădoi l-a acuzat anterior pe ministrul Transporturilor că se grăbește să numească un nou consiliu de administrație la Metrorex și să facă diverse angajări la nivel administrativ în cadrul societății de explpatare a metroului bucureștean.

Comunicatul de presă al lui Ion Rădoi:

"Fata de declaratiile facute in mass-media de fostul ministru al transporturilor Lucian Sova alias Pinochio de Bacau care da in metrou, afirmam urmatoarele:

- din cauza lui Ion Radoi nu s-a demarat constructia niciunui kilometru de autostrada;

- din cauza lui Ion Radoi nu s-a facut autostrada Comarnic-Brasov;

- din cauza lui Ion Radoi nu s-a facut autostrada Pitesti-Sibiu;

- din cauza lui Ion Radoi nu s-a dat in exploatare magistrala V de metrou Eroilor-Raul Doamnei, desi aceasta trebuia inaugurata in 2015. Intarziere de 4 ani cu costuri duble;

- din cauza lui Ion Radoi nu s-a demarat constructia magistralei 6 de metrou 1 Mai-Otopeni;

- din cauza lui Ion Radoi am ajuns ca dupa 39 de ani de exploatare sa deraieze trenuri in metrou;

- din cauza lui Ion Radoi nu functioneaza relatia auto dintre Bucuresti si judetele limitrofe;

- din cauza lui Ion Radoi viteza medie pe calea ferata este cea mai mica din Europa;

- din cauza lui Ion Radoi Comisia Nationala de statistica a declarat rata inflatiei de 5% in 2018;

- din cauza lui Ion Radoi exministrul Lucian Sova a fost numit director al ministrului Miron Mitrea in anii 2000 cand deputatul Ion Radoi activa in comisia de Servicii si Industrii;

- din cauza lui Ion Radoi avem salarii si pensii ca in Bangladesh si preturi ca in tarile dezvoltate;

- din cauza lui Ion Radoi de 15 ani podul de peste Arges pe prima ruta feroviara din tara Giurgiu-Bucuresti este nefunctional;

Pentru ca nu el este membru in Guvernul Romaniei ci Lucian Sova. Romanii lui din Moldova locuiesc inca in bordeie, in timp ministrul este actionar asociat in 3 companii de transport.

Si atunci il intrebam pe domnul ministru Sova, conform Constitutiei si legilor in vigoare, ce a facut in calitatea si demnitatea pe care a avut-o, pe banii ROMANIEI si a contribuabililor romani.

Cu acest prilej il convocam la o emisiune in direct la orice televiziune pe care acceptam sa o aleaga pentru a dezbate realitatea transporturilor din Romania.

Ca de metrou, am constatat, ca habar nu are atat timp cat nu a trecut niciodata printr-o statie de metrou", a transmis Uniunea Sindicatelor Libere din Metrou.

Acuzaţiile Corpului de Control al ministrului Sova

Corpul de Control al Ministrului Transporturilor, Lucian Șova, a descoperit nereguli majore la Metrorex, fraudele suspectate fiind de 188 milioane lei.

"Corpul de Control al Ministrului Transporturilor, Lucian Șova, a efectuat verificări la Metrorex, care au vizat respectarea prevederilor legale și contractuale în derularea contractului de proiectare și execuție a Magistralei 5 de metrou- Drumul Taberei- Pantelimon. Tronson 1. Drumul Taberei-Universitate. Secțiunea Râul Doamnei- Hașdeu (Opera)-Structura de rezistență("Proiectul"), potrivit unui comunicat de presă al Ministerului Transporturilor. Verificările au fost efectuate în perioada 22-31.08.2018.

În urma controlului au fost constatate deficiențe în implementarea proiectului care au condus la întârzieri în derularea contractului dar și la suplimentarea costurilor pentru Metrorex.

În urma controlului efectuat rezultă indicii cu privire la existența unor nereguli și/sau posibile fraude în implementarea Proiectului așa cum sunt ele definite în Ordonanța de urgență nr. 66/2011, privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora.

Raportul arată că valoarea contractului a fost subestimată la lansarea procedurii de achiziție iar în derulare au intervenit majorări substanțiale ale valorii acestuia, informații ce reprezintă indicii de fraudă.

În urma analizării modului în care a fost pregătită și derulată licitația publică și a modului de stabilire a termenilor contractuali și implementarea contractului s-a constatat generarea de costuri suplimentare de către autoritatea contractantă în favoarea executantului în valoare de peste 188 milioane lei.

Având în vedere prevederile legale, precum și faptul că proiectul este finanțat din fonduri ale Uniunii Europene, organele de control consideră necesară sesizarea Departamentului pentru lupta Antifraudă-DLAF, pentru cercetarea și luarea măsurilor.

Totodată, membrii Consiliului de Administrație al Metrorex precum și conducerea societății vor analiza constatările și concluziile raportului Corpului de Control al ministrului Transporturilor, Lucian Șova și vor dispune măsurile legale pentru stabilirea, cercetarea și sancționarea după caz a personalului responsabil pentru deficiențele constatate”.