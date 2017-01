Cine este Andreea Păstîrnac, propunerea pentru Ministerul delegat al românilor de pretutindeni

Andreea Păstîrnac a fost propusă de coaliţia PSD- ALDE pentru funcţia de ministru delegat pentru relaţia cu românii de pretutindeni, aceasta având în prezent, funcţia de ambasador al României în Israel.

Andreea Păstârnac este noul ambasador al României în Israel, din septembrie 2013.

Păstârnac a fost ambasador al României în Cipru, dar şi director în cadrul Ministerului Afacerilor Externe (MAE) pentru Direcţia Orientului Apropiat, Africa şi Asia Pacific. Noul ambasador în Israel are studii de limbă şi literatură ebraică, dar şi relaţii internaţionale.

De-a lungul timpului, a fost profesor invitat să ţină cursuri la Universitatea din Tel Aviv. Totodată, Păstârnac a fost coordonator pentru "Comisia Internaţională pentru Studierea Holocaustului în România - Comisia Wiesel" şi reprezentant naţional în cadrul "Task Force for International Cooperation on Holocaust Education, Remembrance, and Research (ITF)".