Selecţionerul Daum rupe tăcerea pentru realitatea.net: Pot să vină Mourinho şi Guardiola împreună...

EXCLUSIV ONLINE | Christoph Daum (63 de ani) a rupt tăcerea şi a acceptat să ofere, pentru www.realitatea.net, singurul interviu faţă în faţă cu un jurnalist român din acest an. Contextul în care a decis să vorbească este extrem de delicat pentru selecţionerul României, contestat vehement, "nu jucăm nimic şi rezultatele sunt catastrofale", dar mai ales pentru "naţională", care este la un pas să rateze calificarea la CM 2018, având un bilanţ dezastruos: locul 4 în grupă, cu 6 puncte din 6 partide, o singură victorie şi numai 7 goluri marcate

La orice interviu, oricum ar suna întrebările, ele vor fi mereu contestate. Poate prea uşoare, poate prea insinuante, niciodată nu vor fi considerate unanim satisfăcătoare pentru ca lucrurile să fie lămurite definitiv. Selecţionerul neamţ Christoph Daum, cel mai contestat personaj din fotbalul românesc în ultima perioadă, a decis să vorbească şi să îşi spună punctul de vedere, într-un interviu acordat www.realitatea.net. A fost singurul interviu din acest an acordat presei din România, excepţie făcând obişnuitele conferinţe de presă.

Îmbrăcat la costum, Daum a apărut la Casa Fotbalului, pe terasa de la etajul 1, însoţit de fratele său şi de unul dintre ofiţerii de presă ai FRF. Pe parcursul celor 30 de minute de dialog, şi-a aprins două ţigări, a gesticulat atunci când întrebările îl puneau în încurcătură, asta şi pentru că dialogul a fost purtat în engleză, limbă care nu îi este nativă.



- Domnule Daum, in urma cu fix un an si o luna erati instalat pe banca nationalei Romaniei. La prima conferinta de presa, ati spus ca filosofia dumneavoastra este atacul. Dupa un an, mai ganditi la fel?

- Cred ca filosofia mea a ramas aceeasi. Dar, daca ne uitam la meciurile avute, nu am reusit sa aducem lucrurile unde ne doream, mai avem de lucrat. Daca suntem cinstiti, trebuie sa vedem ca trebuie sa fim mai activi, sa dominam mai mult, trebuie sa dam mult mai mult decat am facut-o in unele meciuri.

Credeti-ma, acum am un feedback mult mai bun si o privire de ansamblu mult mai buna asupra jucatorilor. Si, asa cum am vazut la meciul cu Chile, asta vreau sa instaurez, sa scot la lumina, o mentalitate de atac de acest gen. Dar, pe de alta parte, din punctul meu de vedere, atacul este o expresie a apararii, asta inseamna sa recuperezi mingea. Eu numesc asta atac fara minge, trebuie sa recuperezi mingea, adica o miscare activa. Puteti numi asta pressing, eu folosesc aceasta expresie. Altii spun aparare.

- Bilantul in aceste preliminarii este dezastruos, avem doar 6 puncte in 6 meciuri, o singura victorie si numai 7 goluri marcate. Sansele la calificare exista teoretic, practic sunt minime. Va considerati vinovat? Si, daca da, sunteti unicul responsabil?

- Da. Eu imi asum intreaga responsabilitate. Imi asum responsabilitatea pentru modul in care am jucat si pentru rezultate. Pentru tot. De altfel, am avut o discutie deschisa cu Comitetul executiv si cu Comitetul tehnic si le-am spus ca daca ne gandim doar la rezultate, nu am nicio problema daca vor fi consecinte, se iau masuri si ma schimba. Daca privesti totul din perspectiva rezultatelor, este dezamagitor, intr-un fel. Puteam castiga unele meciuri, dar am ratat un penalty cu Muntenegru, plus ca nu am putut inscrie din ocaziile pe care le-am avut in alte partide. Asta a fost o problema, ca nu am fructificat sansele de gol. Cineva trebuie sa isi asume responsabilitatea si acela sunt eu, desigur.

- Deci jucatorii nu au nicio vina?

- Desigur, putem sa includem si jucatorii, da, putem vorbi si despre asta, dar totusi exista un selectioner, iar responsabilitatea ii revine lui. Iar eu imi asum asta.

"Pot să vină Mourinho şi Guardiola împreună, degeaba!"

- Daca, sa zicem, Mourinho ar fi fost in locul dumneavoastra, ar fi putut face mai mult?

- (ezita) La aceasta intrebare... Nu avem nicio dovada ca ar fi facut mai bine sau mai rau.

- Incercati un raspuns, va rog.

- OK. Cred ca puteti sa ii aduceti aici pe Guardiola si pe Mourinho impreuna si nu ar fi mai bine. Pe amandoi impreuna.

- De ce spuneti acest lucru?

- Pentru ca, in acest moment, ne confruntam cu probleme pe care nu le putem rezolva.

- Concret, la ce probleme va referiti?

- Sunt multe probleme, dar nu vreau sa discut despre asta.

- Incercati...

- Pot spune doar ca trebuie sa imbunatatim viteza, si cand spun asta ma refer pe de o parte la viteza miscarii si pe de alta parte la viteza de gandire. Calitatile tehnice trebuie sa le imbunatatim, Romania a fost mereu in top la acest capitol. Trebuie sa imbunatatim inteligenta in joc, sa facem totul mai rapid si in spatii mai mici, adica sa crestem viteza.

- Sunteti multumit de munca depusa?

- Nu sunt multumit, pentru ca imi doream mai multe puncte. Sunt de acord complet cu oamenii care sunt dezamagiti, la fel sunt si eu.

Ce anume îşi reproşează

- Aveti ceva sa va reprosati? Daca da, ce?

- Accept criticile, dar trebuie sa mergem mai departe, trebuie sa vedem cum putem sa devenim mai buni, sa invatam din greseli.

- Mai concret?

- Daca ne referim la selectia facuta, consider ca este important sa le dam jucatorilor putin cunoscuti sanse sa joace. Cum am facut cu Baluta, de exemplu.

- Aveti dreptate, insa poate ar trebui sa fie convocati jucatorii cei mai in forma la momentul respectiv? Si va intreb direct, credeti cu tarie ca ati selectionat jucatorii cei mai in forma?

- Nu. Atunci cand am facut selectia, eram convins de asta. Dar apoi am fost dezamagit. Am primit feedbackuri si...

- Keseru a fost o dezamagire?

- Nu vreau sa dau nume, o echipa inseamna mai mult decat un jucator. Noi ne uitam la toti jucatorii, facem analize video, ii urmarim la fata locului, discutam cu clubul si daca un jucator nu corespunde, nu il selectionam.

- Referitor la Keseru, de ce il evitati? Ca si pe Budescu...

- Acesti doi jucatori sunt la un nivel de unde este foarte greu sa le schimbi atat obiceiurile, cat si modul in care fac lucrurile. Este foarte important sa avem jucatori care sunt deschisi sa invete, sa se adapteze si sa se identifice 100% cu echipa nationala.

Nu regretă reproşurile dure la adresa presei, de acum două luni, când la o conferinţă de presă a spus că "Sunt mai român decât voi"

- Domnule Daum, sunteti un tip inteligent si educat. Ce s-a intamplat la acea conferinta de presa cand ati avut acea iesire si le-ati spus jurnalistilor ca sunteti mai roman decat ei?

- Este o problema complicata, sunt multe lucruri care au stat in spatele acelei reactii. Asta a fost titlul care a aparut, dar se pierd din vedere multe alte detalii. In ultimul an, au fost multe critici si s-au spus lucruri mai mult distrugatoare decat constructive. Au fost lucruri care nu aveau legatura cu fotbalul.

- Detaliati, va rog.

- OK. Pur si simplu, am vrut sa le arat o oglinda jurnalistilor, sa se reflecte ei in ea, sa vada si sa inteleaga ceea ce fac. Dau un exemplu. Avem o jucatoare de tenis fantastica, a jucat finala la Paris, a pierdut-o si toti au sarit pe ea sa o critice. Ar fi trebuit sa fim mandri de ea, nu sa o criticam.

- Este vorba despre Simona Halep.

- Da, exact. Nu am inteles atitudinea, in loc sa o felicite, au aparut comentarii negative. Eu as fi fost mandru. O finala la Paris! Este nemaipomenit. Revenind, sunt lucruri in presa care nu au legatura cu fotbalul. Sunt doar afirmatii fara dovezi.

Cred ca unii jurnalisti ar trebui sa reflecteze la responsabilitatile pe care le au. Eu nu vreau sa ii critic, am vrut doar sa le dau un moment de reflectie. Asta nu inseamna ca nu ca nu accept critici, asta face parte din sport.

- Regretati acele cuvinte?

- Nu regret absolut nimic. Am fost emotional, dar uneori sunt si asemenea situatii. Acel lucru nu trebuie sa se mai repete. Puteam folosi alte cuvinte, dar nu regret. Uneori imi este greu sa imi exprim fluent trairile in limba engleza, pentru ca nu este limba mea nativa.

- Daca ati avea puterea absoluta in fotbalul romanesc, ce anume ati schimba?

- In primul rand, fiecare echipa din prima liga ar trebui sa aiba un certificat de atestare a propriei academii de fotbal, in caz contrar nu as da licenta acelei echipe. Romania mereu a avut si a produs jucatori talentati. Dupa Revolutie, OK, 10 ani a fost bine, dar apoi lucrurile au disparut.

Hagi face o treaba extraordinara, uneori chiar si Craiova. Apoi, urmatorul pas ar trebui sa fie Liga a doua. Trebuie implicat si politicul, guvernul, ca sa consolideze infrastructura oraselor. De asemenea, trebuie facuta o licenta speciala pentru antrenorii juniorilor. Apoi, trebuie lucrat la imaginea cluburilor. Adica fiecare club sa aiba un manager care sa aiba un certificat, o atestare.

- Cine simtiti ca pune cea mai mare presiune pe dumneavoastra?

- Eu.

- Domnule Daum, simtiti cumva ca Razvan Burleanu si cei din conducere si-au pierdut increderea in dumneavoastra?

- Ar trebui sa ii intrebati pe ei acest lucru.

- Eu va intreb acum pe dumneavoastra, pentru ca va am in fata.

- Eu nu sunt aici ca sa fac speculatii sau ca sa fac afirmatii despre altii.

- Va intreb altfel. Va simtiti apreciat?

- Nu este important asta. La finalul zilei, doar rezultatele conteaza. Unii apreciaza ceea ce facem, altii se uita doar la rezultate. Si pot sa inteleg asta, pentru ca rezultatele nu sunt satisfacatoare, asa ca trebuie sa accept criticile.

Nu crede că oamenii au dreptate când spun că România nu joacă nimic

- Ma pun in locul dumneavoastra si imi dau seama ca nu va este usor. Totusi, foarte multi oameni sunt de parere ca nu jucam nimic. Care este reactia dumneavoastra?

- Nu am nicio reactie. Desigur ca nu au dreptate (rade). Dar, totusi, au dreptate, pentru ca rezultatele nu sunt bune. Cu rezultatele au dreptate. Dar nu puteam face mai bine decat am facut. De exemplu, cu Danemarca am jucat foarte bine, la fel si cu Muntenegru acasa, dar am ratat acel penalty.

Cred ca daca va uitati la meciul cu Chile, o echipa de top din America de Sud, cu superstaruri, ati vazut imbunatatiri. Uneori, ia timp sa se vada imbunatatirile. Facem schimbari si vrem sa avem totul ieri. Pana si astazi este tarziu. Nimeni nu are rabdare.

- Suntem noi, romanii, un popor nerabdator?

- Nu trebuie sa intrebati asta, o stiti! Nu suta la suta, mie la suta. Ei vor sa aiba totul ieri, nici macar azi. Azi e tarziu.

- Daca ati pleca maine sau peste un an de la nationala, ce i-ati transmite succesorului?

- Gandeste-te doar la rezultate! Nu asculta toate discutiile despre reinnoirea contractului, nu te uita in stanga sau in dreapta, mergi doar dupa rezultate. Despre jucatori, i-as spune sa creada in viitorul si in potentialul lor, sa nu se uite la nume, sa nu asculte presa, ce vrea presa din Romania.

- Sunteti pornit pe presa...

- Presa trebuie sa doar sa analizeze si sa verifice anumite informatii mai bine, nu sa mearga dupa fake news. Aceasta este o problema.

- Va afecteaza ceea ce se scrie in presa despre dumneavoastra?

- Presa este afectata, nu eu. Eu nu sunt afectat de acele articole, doar ca nu fac bine imaginii Romaniei, pentru ca multi oameni din lume afla ce se petrece aici. Si nu doar despre ce se petrece in politica, ci si in sport. Este vorba despre imaginea Romaniei.

- Va simtiti sprijinit?

- Primesc mult ajutor de la oamenii care sunt aici, de la cei din jurul echipei. Am o echipa fantastica, la Federatie este un grup de tineri fantastici, care ma ajuta enorm.

- Ati schimbat sistemul de joc, explicati-le oamenilor cum ati gandit.

- Am inceput cu 4-2-3-1 si asa am jucat cateva meciuri. Am schimbat cu Danemarca. O data doar, nu mereu. Dupa 4 meciuri, cu Danemarca si in Polonia, am schimbat si am jucat cu trei aparatori. Si chiar dupa meciul cu Polonia, selectionerul lor a venit la mine si mi-a spus ca a avut noroc cu acele penalty-uri, pentru ca altfel ei nu avusesera nicio ocazie de gol. Se enervasera pentru ca noi ne organizasem asa de bine, incat nu le-am dat spatii. Dar nimeni in Romania nu a vazut asta, ca am avut o organizare buna si le-am inchis spatiile catre poarta noastra. Polonia este o echipa foarte agresiva, am iesit prea tarziu din acea presiune generata de pressing.

- Am o curiozitate, cum anume ati pregatit acel joc?

- Ne-am antrenat cum sa iesim din pressing. Trebuia sa tinem de minge, sa avem o circulatie mai buna, sa avem posesia. Dar ce s-a intamplat? Am pierdut mingea. Asa ca nu ne-am putut face jocul, asa cum l-am gandit la sedintele tactice si la antrenamente. Ofensiva a lipsit, pentru ca nu am putut avea o circulatie.

- De ce?

- Sunt atatea lucruri. Nu este numai unul.

- Lasati-ma sa va ajut un pic. Poate si jucatorii sa nu fie la cel mai inalt nivel?

- (Se gandeste) Trebuie sa ne facem jucatorii mai buni, asta este unica solutie. Nu are sens sa ne plangem de ceva. Singura solutie este sa incerci sa faci lucrurile mai bine, sa lucrezi si sa imbunatatesti.

- Ati folosit, deci, sistemul cu trei fundasi centrali. Care este explicatia? Poate ar fi trebuit sa atacam, sa jucam mai ofensiv? Noi doar ne aparam.

- Trebuie sa analizam ce inseamna sa joci cu 3 fundasi. Inseamna ca suntem mai ofensivi decat cu 4, dar nimeni nu intelege asta. Pentru ca daca avem 3 in aparare, am doi laterali. Barcelona face la fel. Ei sunt defensivi? Nu. Sunt foarte ofensivi. De ce sa folosesc 4 fundasi? Am zis, OK, folosesc trei, iar alti doi sunt pe benzi si urca.

Ce spune despre demisie

- Domnule Daum, ultima intrebare. Colegii de la Gazeta Sporturilor au facut recent un sondaj de opinie cu intrebarea "Ar trebui sa isi dea demisia Daum?". Aproape 80 la suta dintre voturi au spus ca da. Dumneavoastra ce spuneti?

- Este o intrebare populista, dar este OK, va raspund. Mergeti la Donald Trump cu aceste cifre si intrebati-l pe el, poate el stie ce sa faca cu acele cifre. Eu nu cred in asta. Acela este doar un ziar. Nu este reprezentativ pentru Romania. Cum au ajuns la acele cifre? 80 la suta..

- Da, numai ca aici vorbim despre aproape 60.000 de voturi.

- Nu pot sa spun nimic despre acest numar. OK. Eu respect presa, dar vreau sa stiti ca, pentru mine, acest ziar este bun doar pentru a pune pestele in el. Doar la asta este bun acest ziar.

Meciurile rămase de jucat din actuala grupă de calificare la CM 2018:

1 septembrie 2017: Kazahstan - Danemarca, Danemarca - Polonia, România - Armenia

4 septembrie 2017: Armenia - Danemarca, Muntenegru - România, Polonia - Kazahstan

5 octombrie 2017: Armenia - Polonia, Muntenegru - Danemarca, România - Kazahstan

8 octombrie 2017: Danemarca - România, Kazahstan - Armenia, Polonia - Muntenegru

Clasamentul grupei E:

1. Polonia - 16 puncte

2. Muntenegru - 10 puncte

3. Danemarca - 10 puncte

4. România - 6 puncte

5. Armenia - 6 puncte

6. Kazahstan - 2 puncte

Doar primul loc se califică direct la CM 2018, iar cele mai bune opt locuri doi din cele nouă grupe vor merge în play-off, în timp ce ultima clasată (locul 9) din topul locurilor doi va fi eliminată.