Cele mai NOROCOASE zodii: BANII le pică din cer! Le-a pus Dumnezeu mâna în cap!

S-au nascut sub o stea norocoasa si nu stiu ce inseamna sa muncesti din greu pentru a avea succes in viata. Pentru aceste zodii, lucrurile par atat de simple si asta pentru ca au noroc cu carul, atat in dragoste, cat si la bani.

Iata care sunt nativii carora pare ca le-a pus Dumnezeu mana in cap!

Fecioara

Persoanele nascute in aceasta zodie au noroc pe toate planurile. Nu trebuie sa faca mare lucru si vor avea parte de tot ceea ce isi doresc. Gasesc o sursa de bani in orice, chiar si in piatra seaca. Intuitia si inteligenta le ajuta sa intoarca orice situatie in favoarea lor. Reusesc sa se afirme in domeniul profesional datorita determinarii de care dau dovada si a setei continue de a descoperi lucruri noi.

Scorpion

Daca ar fi sa joace mereu la Loto, Scorpionul ar lua cu siguranta potul cel mare. Acest nativ este nascut parca pentru a avea noroc. Banii reprezinta un mijloc pentru ca acest nativ, definit de atractia pentru putere si control, sa-si atinga obiectivele. Cand n-are niciun leu, face cum face si descopera o suma de bani uitata printr-un sertar sau printr-un buzunar. Nu ii lipseste nimic, scrie ele.ro.

Leu

Noroc cu carul are si nativul Leu. Nici macar nu misca un deget si da norocul peste el. Din pacate, uneori nu stie sa il aprecieze suficient. Isi creeaza singur oportunitati financiare tocmai pentru ca are o apetenta pentru lux. Pentru ca stie ca banii vor veni ei de undeva fara sa se chinuie prea mult, se lasa prada cheltuielilor impulsive.