Ce ţi-au prezis Ursitoarele la naştere, în funcţie de zodia în care te-ai născut

Se spune ca fiecare copil este vizitat la nastere de catre Ursitoare, spirite care ne stabilesc destinul inca din primele clipe de viata. Multi oameni s-au intrebat de-a lungul timpului ce anume le inspira sa prezica de bine unui copil si de rau altuia, insa se pare ca rolul acestor fiinte magice este strans impletit si cu astrologia, cu ziua si cu data nasterii. Asadar, descopera secretele Ursitoarelor si afla ce ti-au prezis atunci cand ai venit pe lume!

Berbec



Nativilor din Berbec li s-a prezis la nastere cumpene in destin, dar si putere de caracter ca sa treaca peste ele cu usurinta. De pe lista Ursitoarelor nu a lipsit in cazul acestor reprezentanti nici norocul. Poate de aceea, uneori, persoanele nascute sub influenta acestui semn zodiacal nu trebui sa miste nici macar un deget pentru a iesi din anumite situatii dificile. Parca le-ar pica ajutorul din cer.



Taur



Ursitoarele nu au fost la fel de darnice si cu reprezentantii zodiei Taur, asa cum au fost cu cei ai zodiei Berbec. Lor le-au prezis cele trei spirite magice multa munca si o viata presarata cu greutati. Nativii trebuie sa se dea si peste cap pentru a reusi ceea ce isi propun in viata. Insa vestea buna este ca ei au fost inzestrati cu multa determinare si curaj.



Gemeni



Ursitoarele au fost in toane bune atunci cand au venit in vizita la copiii nascuti sub acest semn astrologic. Ele i-au inzestrat pe cei mici cu simtul umorului si le-au urat o viata usoara si presarata cu multe bucurii, cei drept unele marunte. De asemenea, le-au dorit sa aiba mereu in jurul lor familia si prietenii, astfel ca rar se vor simti Gemenii singuri pe lume.



