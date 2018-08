Ce este apa de argint şi ce beneficii are pentru sănătate. Cum să o consumi pentru efect garantat

Apa de argint este o suspensie de apa cu ioni de argint. Este dovedit stiintific ca argintul are capacitatea de a distruge peste 650 de categorii de microorganisme patogene, virusuri, bacterii, fungi si paraziti.

Virtutile argintului au fost cunoscute inca din cele mai vechi timpuri. Vechii egipteni, romanii si grecii ii cunosteau puterile tamaduitoare. Inca de acum 4.000 de ani, vindecatorii chinezi foloseau ace de argint, atunci cand faceau acupunctura. Navigatorii isi transportau apa in vase de argint, ca s-o pastreze proaspata in lungile lor calatorii pe mari si oceane si ferita de riscul contaminarii. Cert este ca aceasta solutie functiona perfect.



In Evul Mediu, aristocratii nu se imbolnaveau, in timp ce epidemiile faceau mii de victime in randul populatiei sarace. Explicatia ar fi ca bogatii isi permiteau sa foloseasca tacamuri de argint si sa manance si sa bea din vase de argint, ceea ce le oferea protectie, imunitate la bolile vremii.



Apa pastrata in vase de argint are proprietatile unui antibiotic extrem de eficient. Esista in magazinele naturiste suspensii de apa cu ioni de argint. Tratamentul poate suplini antibioticiele si uneori poate sa fie chiar mai eficient decat acestea, fara nici un fel de efecte secundare. Produsele pe bază de argint coloidal sunt realizate din particule fine de argint suspendate în lichid – argintul este utilizat de asemenea în fabricarea bijuteriilor şi a plombelor dentare.



Sursa