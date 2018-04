Cannes 2018 - Selecția oficială: 18 filme concurează pentru Palme d'Or(Lista completă)

Filmele din competiţia oficială, precum şi cele din afara competiţiei, din secţiunea Un Certain Regard şi proiecţiile speciale au fost anunţate joi, într-o conferinţă de presă care a avut loc la Paris, de directorul artistic al festivalului, Thierry Fremaux, şi de preşedintele evenimentului, Pierre Lescure.

Lista filmelor din selecţia oficială anunţată joi:

"Everybody Knows", de Asghar Farhadi

"At War", de Stephane Brize

"Dogman", de Matteo Garrone

"Le Livre d'image", de Jean-Luc Godard

"Asako I & II", de Ryusuke Hamaguchi

"Sorry Angel", de Christophe Honore

"Girls of the Sun", de Eva Husson

"Ash is Purest White", de Jia Zhangke

"Shoplifters", de Hirokazu Kore-eda

"Burning", de Lee Chang-dong

"Capernaum", de Nadine Labaki

"Blackkklansman", de Spike Lee

"Under the Silver Lake", de David Robert Mitchell

"Three Faces", de Jafar Panahi

"Cold War", de Pawel Pawlikowski

"Happy as Lazzaro", de Alice Rohrwacher

"Yomeddine", de A.B. Shawky

"Summer", de Kiril Serebrennikov

UN CERTAIN REGARD

"Border", de Ali Abbasi

"Sofia", de Benm’ Barek

"Little Tickles", de Andrea Bescond şi Eric Metayer

"Long Day's Journey Into Night", de Bi Gan

"Manto", de Nandita Das

"Sextape", de Antoine Desrosieres "Girl", de Lukas Dhont

"Angel Face", de Vanessa Filho "Euphoria", de Valeria Golino

"Friend", de Wanuri Kahiu

"My Favorite Fabric", de Gaya Jiji

"The Harvesters", de Etienne Kallos

"In My Room", de Ulrich Kohler

"El Angel", de Luis Ortega

"The Gentle Indifference of the World", de Adilkhan Yerzhanov

ÎN AFARA COMPETIŢIEI

"Solo: A Star Wars Story", de Ron Howard

"Le Grand Bain", de Gilles Lellouche

Thrillerul "Everbody Knows", regizat de iranianul Asghar Farhadi, cu Penelope Cruz şi Javier Bardem în distribuţie, va fi proiectat în deschiderea Festivalului de Film de la Cannes, fiind inclus şi în competiţia oficială.

Cea de-a 71-a ediţie a Festivalului de Film de la Cannes va avea loc în perioada 8 - 19 mai.