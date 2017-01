CALENDAR ORTODOX 2017: Când pică Paștele și celelalte mari sărbători religioase

Anul acesta, între Paștele catolic și cel ortodox a fost o diferență de cinci săptămâni, primul fiind sărbătorit la 27 martie, iar cel de-al doilea la 1 mai. În 2017, însă, paștele catolic și cel ortodox cad în aceeași zi, la 16 aprilie.

PAŞTE 2017. De ce Pastele catolic si cel ortodox se sarbatoresc la date diferite

Calcularea datei la care creștinii sărbătoresc Paștele ține două fenomene naturale, unul cu dată fixă – echinocțiul de primăvară, iar altul cu data schimbătoare – luna plină. Aceasta din urmă face ca data Paștelui să varieze în fiecare an.

În plus, utilizarea a două calendare diferite explică decalajul acestei sărbători la catolici și ortodocși. Biserica Catolică se raportează la echinocțiul de primăvară după calendarul gregorian, în timp ce Biserica Ortodoxă calculează același eveniment astronomic după calendarul iulian, pe stil vechi.

Zile de post si posturi – Calendar Ortodox 2017

Miercurile si vinerile de peste an, afara de cele cu dezlegare, insemnate cu harti

Ajunul Bobotezei ( 5 ianuarie )

Taierea Capului Sfantului Ioan Botezatorul ( 29 august )

Inaltarea Sfintei Cruci ( 14 septembrie )

Postul Sfintelor Pasti ( 27 februarie – 15 aprilie )

Postul Sfintilor Apostoli Petru si Pavel ( 12 iunie – 28 iunie )

Postul Adormirii Maicii Domnului ( 1 august – 14 august )

Postul Nasterii Domnului ( 14 noiembrie – 24 decembrie )

Zile in care nu se savarseste Sfanta Liturghie

Miercuri si vineri in saptamana dinaintea Postului Sfintelor Pasti ( 12 aprilie si 14 aprilie )

Luni si marti in prima saptamana a Postului Sfintelor Pasti ( 17 aprilie si 18 aprilie)

Vineri in saptamana Patimilor ( 14 aprilie )

Nu se fac nunti

In toate zilele de post de peste an

In zilele Praznicelor imparatesti si in ajunul acestora

In saptamana lasatului sec de carne ( 19 februarie – 25 februarie )

In Postul Sfintelor Pasti ( 26 februarie – 16 aprilie )

In Saptamana Luminata ( 17 aprilie – 23 aprilie )

In Postul Sfintilor Apostoli Petru si Pavel ( 12 iunie – 28 iunie )

In Postul Adormirii Maicii Domnului ( 1 august – 15 august )

In postul Nasterii Domnului ( 14 noiembrie – 24 decembrie )

In perioada de la Craciun pana la Boboteaza ( 25 decembrie – 6 ianuarie )

Sarbatori bisericesti nationale – Calendar Ortodox 2017

Inaltarea Domnului – Ziua Eroilor ( 25 mai )

Sf. Apostol Andrei cel intai chemat – Ocrotitorul Romaniei ( 30 noiembrie )

Zile si sarbatori legale in care nu se lucreaza

1 si 2 ianuarie, Anul Nou

16 aprilie si 17 aprilie, prima si a doua zi de Pasti

1 mai, ziua internationala a muncii

04 iunie si 05 iunie, prima si a doua zi de Rusalii

15 august, Adormirea Maicii Domnului

30 noiembrie, Sfantul Andrei

1 decembrie, Ziua Nationala

25 si 26 decembrie, prima si a doua zi de Craciun

Zile si date importante

Duminica, 17 mai, Ziua Nationala a Familiei

Duminica, 7 iunie , Ziua mamei si copilului

1 septembrie – Ziua rugaciunii pentru mediu

13 noiembrie Ziua Bibliei

