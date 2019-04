Blestemul deținuților politici. Dragnea, prins cu o minciună mai mare decât a lui Tăriceanu

Liviu Dragnea

Tema favorită de propagandă politică a PSD și ALDE din ultimele săptămâni este suferința foștilor deținuți politici anticomuniști, după dezvăluirile privind prezența procurorului-șef Augustin Lazăr în comisia de liberări de la Aiud, în anii 1980. Atât liderul ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, cât și șeful PSD Liviu Dragnea au căzut în propria capcană pe subiectul disidenților anticomuniști.

Liviu Dragnea a declarat la mitingul de la Craiova, în contextul unui nou atac la Iohannis și Augustin Lazăr, că deținuții politici trebuie să primească o "indemnizația dublă".

Șocant este că PSD-ALDE a luat în decembrie 2018, prin controversata OUG 114, o decizie scandaloasă cu privire la indemnizațiile foștilor deținuți politici: toate acestea rămân înghețate, adică nu se mai indexează nici măcar cu rata inflației. Este o măsură de "austeritate" fără miză, dată fiind suma modică acordată din bugetul de stat.

"Deținuții politici trebuie să primească dublu la indemnizație. Iohannis a zis ca se mai gândește dacă îl revocă sau nu pe Lazăr, păi normal, unde e dosarul cu casele? acolo", a declarat Liviu Dragnea, vineri, la Craiova.

Opoziția a taxat imediat "gafa" uriașă a șefului PSD: "Dragnea este un ipocrit și un manipulator...Se folosește de oamenii care au suferit destul pentru a scăpa de pușcărie", spune senatorul PNL Florin Cîțu.

"Liviu Dragnea, un ipocrit si un manipulator! Prin OUG 114/2019, art 40. a dat ORDIN sa INGHETE indemnizatia celor care au fost persecutati de regimul comunist. Regim pe care acum il sustine in fiecare zi prin masurile pe care le implementeaza impotriva romanilor.

Se foloseste de acesti oameni care deja au suferit destul pentru a-si avansa propria agenda si a scapa de puscarie. Nu exista un lucru mai josnic!", a scris Florin Cîțu pe pagina sa de Facebook.

Și președintele PNL, Ludovic Orban, i-a cerut lui Liviu Dragnea să renunțe la ipocrizie și să nu se mai folosească de deținuții politic. Deși Dragnea a trimis doi deținuți la Cotroceni și a anunțat la mitingul de la Craiova că le va dubla indemnizațiile, în realitate Guvernul PSD-ALDE a înghețat sumele prin contestată OUG114.

"Dacă tot este să vorbim despre cei care au suferit în perioada regimului comunist, dacă domnii aceștia care sunt astăzi la putere mai au o urmă de respect pentru cei care s-au luptat împotriva comunismului, pentru cei care au suferit de pe urmă comunismului, le spun să abroge articolele din OUG 114, prin care au înghețat în indemnizații exact pentru persoanele persecutate în perioadă comunistă, pentru deținuții politici, pentru militarii care au fost dați afară din armată și care au suferit în perioadă comunistă, pentru cei care au suferit în urmă manifestațiilor de la Revoltă de la Brașov din 1987 și pentru urmașii și răniții din Revoluție, pentru că taman lor le-au înghețat indemnizațiile, nelăsându-le să crească în conformitate cu rată inflației. S-au găsit pe spinarea cui să facă economie", a declarat liderul PNL, Ludovic Orban.

Președintele Klaus Iohannis susține că PSD încearcă, în mod jalnic, să se folosească de tragedia a doi foști deținuți politici pentru a-și legitima asaltul asupra justiției.

O gafă la fel de mare a făcut și Călin Popescu Tăriceanu care a s-a apucat să inventeze cu privire la o relație personală pe care ar fi avut-o cu fiul fostului disident Gheorghe Ursu.

Tăriceanu a spus joi seara că Andrei Ursu i-a fost student și "i-a împărtășit subiectul cu mare frică pentru că se temea că ar putea avea consecințe asupra lui".

"Nu l-am cunoscut niciodată pe Tăriceanu!", spune în replică Andrei Ursu. Fiul disidentului îl acuză pe Tăriceanu de "manevre politice dezgustătoare" și de faptul că vrea să utilizeze politic această temă:

"Nu cred ca mai e nevoie sa mentionez ca aceste afirmatii ale politicianului Calin Popescu Tariceanu sunt in intregime false. Nu e plauzibil deci ca pe domnul Tariceanu il inseala memoria. Aceste lucruri nu se uita, si cu atit mai putin pot fi construite „din greseala" , printr-o festa a unor amintiri in deriva. Este evident ca domnul Tariceanu a compus aceasta dezinformare cu scopul vadit de a induce in eroare opinia publica. El doreste sa se asocieze in acest mod abject cu cauza si memoria unui disident. Se erijeaza nu doar intr-un profesor al meu (care n-avea cum sa fie) dar – printr-o insalubra manevra oportunista – chiar intr-un apropiat al meu, deosebit de intim, in care as fi avut atita incredere incit sa-i fi confiat informatii despre soarta tatalui mei ucis de Securitate!", a transmis Andrei Ursu într-un comunicat de presă.