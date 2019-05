Atitudinea e prioritatea Simonei Halep! „Am schimbat totul față de anul trecut”

Simona Halep (locul 3 WTA) trebuie să absoarbă toată presiunea la Roland Garros, fiind favorita specialiștilor în acest an și campioana en titre. Constănțeanca a declarat că atitudinea pe teren este cel mai important lucru pentru ea și vrea să ia lucrurile pas cu pas, scrie realitateasportiva.net.

Aseară, Simona Halep s-a calificat în turul doi la Openul Franței, de la Paris, după ce a învins-o pe australianca Ajla Tomljanovic, scor 6-2, 3-6, 6-1.

Poloneza Magda Linette (locul 87 WTA) va fi adversara Simonei Halep în runda următoare. Meciul se va disputa joi.

„A fost un meci greu și știam că va fi așa, pentru că am jucat de două ori împotriva ei. A avut un nivel ridicat în setul doi și am știut că trebuie să rămân calmă, să schimb tactica și să o fac să alerge după minge. Și m-am descurcat bine.

Când am intrat pe teren, am avut emoții mare. Am simțit și presiune, dar este o presiune pozitivă, mă simt bine că sunt în această poziție, nu mă plâng. Dacă am reușit să câștig turneul anul trecut, înseamnă că este o șansă și acum. Dar trebuie să mă simt bine pe teren. Sunt motivată să văd cât de bună pot fi în acest an.

Am schimbat totul față de anul trecut (la Roland Garros), inclusiv hotelul, restaurantele. Nu mai am nimic de anul trecut, vreau să iau lucrurile pas cu pas. În primul rând, atitudinea e importantă, să fiu calmă pe teren. Apoi să fiu fericită. Relația cu fanii este foarte importantă, la fel de importantă ca locul 1 în lume la finalul sezonului. Când împarți fericirea cu alții, te simți mai puternic, mai încrezător, mai fericit… pentru că lumea îți apreciază munca„, a spus Simona Halep pentru Tennis Channel.

