MASACRU într-o biserică din Texas. 27 de oameni au fost UCIȘI. Reacția lui Trump | FOTO ȘI VIDEO

Atacul s-a petrecut într-o biserică baptistă din orășelul Sutherland Springs, unde aproximativ 50 de oameni asistaul la liturghie, arată presa americană. Pe lângă cei 27 de morți, alți 24 de credincioși au fost grav răniți în timpul masacrului. Printre răniți se află și un băiețel în vârstă de șase ani, care a fost împușcat de patru ori, iar șansele sale de supraviețuire sunt minime.

Despre acest atac se crede că este cel mai grav din istorie petrecut într-o biserică americană.

Incidentul armat s-a petrecut în jurul orei locale 11:30. La fața locului, polițiștii au chemat mai multe elicoptere pentru a-i transporta pe oamenii răniți către spitale.

Guvernatorul Statului Texas Greg Abbott a declarat următoarele:



”Rugăciunile noastre merg către toate victimele acestui act diavolesc. Mulțumesc autorităților pentru răspunsul prompt”.

Președintele Statelor Unite a reacționat și el în urma atacului armat din biserica texană.



”Să îi ajute Dumnezeu pe oamenii aflați în biserica din Sutherland Springs, Texas. FBI-ul și autoritățile sunt la fața loclului. Monitorizez atent situația din Japonia”, a scirs președintele SUA, Donald Trump, pe Twitter.



Donald Trump se află într-un turneu în Asia, în contextul cirzei nord coreene.

Acesta este cel de-al doilea atac armat de amploare din Statele Unite, din ultima perioadă. La începutul lunii octombrie, 58 de oameni au fost uciși, și alte sute au fost răniți, în timpul unui incident armat la un concert de muzică country ținut în Las vegas.

At least 27 dead in Texas church shooting, @BBCBarbaraPlett provides updates on events in Sutherland Springs https://t.co/bQ52Gn8sSw pic.twitter.com/G5uXhJu54E

Familiile victimelor atacului s-au adunat la fața locului pentru a se ruga pentru victimele atacului de la Sutherland Springs. Imaginile sunt emoționante.

Families praying at Texas church as they wait to hear about loved ones. Authorities say at least 20 dead in shooting https://t.co/M5UiHzSCYi pic.twitter.com/x4yykGml4Z