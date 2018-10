Anunț oficial: Toţi românii vor primi decizii de impunere în noiembrie. Sumele sunt uriașe

După cinci ani în care nu s-a ostenit să calculeze diferenţele de impozit pe venit, de CAS şi CASS, Fiscul a decis să trimită, luna viitoare, decizii de impunere tuturor românilor cu restanţe. Din ianuarie, doar cei înregistraţi în SPV vor şti cât au de dat, anunță ministrul de Finanțe Eugen Teodorovici.

Ministrul de Finanţe, Eugen Teodorovici, spune că la finalul lunii octombrie va fi centralizată situaţia contribuabililor care au sume de plată către ANAF. Din noiembrie vor fi comunicate sumele de plată, iar oamenii vor avea timp să achite până în martie 2019, având o reducere de 10%.

Teodorovici anunţă şi că, de la 1 ianuarie, nu se vor mai trimite notificări scrise privind sumele datorate, aceste date urmând să fie disponibile în sistemul electronic.

"Am anunţat încă de la începutul acestui an că pentru contribuabili, în ultimii cinci ani, ANAF nu a trimis la timp acele decizii de impunere, fie CAS, fie CASS, fie impozit pe venit. Şi e normal să venim la un mom zero, adică să centralizăm, să ştie fiecare cât are de plătit statului. Şi pentru că statul nu a avut acel rol activ, adică să spună la timp, să spună omului: domnule, uitaţi, aveţi de plătit atâţia lei, şi nu a făcut acest lucru, am propus un sistem de a încuraja contribuabilul, dacă face plata până la... să spunem martie 2019", a afirmat, miercuri seară, Eugen Teodorovici la Antena 3.

El a spus că situaţia va fi centralizată până la finalul lunii octombrie, iar din noiembrie se vor comunica datele către contribuabili.