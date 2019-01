Anunț de ultimă oră despre salariul minim din România 2019

Salariul minim

Salariul minim brut pe economie a fost majorat, de la 1 ianuarie 2019, la 2.080 lei. Dar angajaţii cu studii superioare vor primi minimum 2.350 lei.

Salariul minim în construcţii, conform ordonanţei privind măsurile fiscal-bugetare, va creşte la 3000 de lei brut pe lună.

În urma acestor date, se impune o analiză comparativă.

Astfel, in Germania, de exemplu, salariul minim pe economie este printre cele mai ridicate in Europa.

Cine lucreaza in Germania cu program intreg si beneficiaza de salariul minim castiga lunar aproximativ 1500 de euro brut.

Calculator salariu net 2019

Si salariul minim creste in Germania. Incepand cu acest an, angajatorul trebuie sa-si plateasca angajatii cu cel putin 9,19 euro pe ora, ceea ce inseamna cu 35 de centi mai mult decat pana acum, potrivit ziare.com.

In Germania un adult necasatorit si care nu are copii ramanea cu 1.110,50 de euro dupa plata impozitelor si partilor sociale, in conditiile vechiului salariu minim, de 8,84 de euro pe ora. Este un venit mic. Numai 14,50 de euro il plaseaza deasupra pragului oficial al saraciei.

Pe locul intai in clasamentul salariului minim este Marele Ducat Luxemburg, care asigura un salariu minim de aproximativ 2000 de euro lunar.

Calcul salariu net 2019