Andreea Marin a petrecut Revelionul în kimono

Andreea Marin ar fi putut participa oricând, probabil, la o petrecere de mare fiţe, în noaptea dintre ani.

Totuşi, prezentatoarea TV a preferat să petreacă Revelionul în pijamale sau, mai bine zis, în kimono. "Zâna" a scris și un text emoționant, pe Facebook, în care își explică alegerea, dar în care amintește și de cei dragi, pe care i-a pierdut.

"Cea mai dorită noapte dintre ani pentru mine e cea în care nu port veșminte complicate, ci doar o cămașă de casă, o pijama moale și călduroasă ori un halat cu flori vii, desprinse parcă din gradina mea. Cel mai frumos Revelion e cel în care nu am nevoie de un machiaj sofisticat sau de filtre, părul curat îmi cade drept și simplu pe umeri, iar bijuteria de preț e inelul dăruit de tatăl meu înainte de a-mi deveni înger. Când a urcat, o piatră mică, albă, a căzut de pe podoabă și s-a făcut nevăzută - îmi place să cred că a căzut... spre cer.

Cel mai sensibil miez de noapte e cel în care mă simt binecuvântată să fiu acasă și nu altundeva, să-mi sărut copilul cu nemărginită iubire și să mă simt Femeie privind în ochii bărbatului meu (n.r. Andreea are o relație cu Adrian Brâncoveanu, consulul României în Libia). Cea mai puternică dorința e aceea că liniștea, dragostea, speranța de acum să fie la fel de vie și peste un an. Sau doi, sau trei... E pace în mine, înțelegere, echilibru și acesta e cel mai frumos dar pe care mi-l face anul ce merge la somn. Îl trezesc pe cel nou cu o mângâiere, așa cum îmi plăcea să simt diminețile când eram copil: cu mama mamei alunecând în părul meu. Dăruiți-i și voi o îmbrățișare Noului An.

Sunt șanse bune că unui astfel de gest să i se răspundă la fel. Să ne vedem cu bine și cu inima caldă! La mulți ani!", a scris Andreea Marin.