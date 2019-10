Ana Birchall, dezvăluiri explozive după discuția cu șeful DIICOT

Ministrul Justiției, Ana Birchall, a vorbit în premieră despre discuţia pe care a avut-o cu şeful DIICOT, Felix Bănilă.

Ana Birchall a declarat că este inacceptabil modul în care procurorii au acționat la casa familiei Melencu, dar și faptul că de două luni DIICOT nu ia măsuri reale pentru combaterea traficului de persoane și al clanurilor interlope.

"Am avut ieri o discuţie cu domnul procuror-șef DIICOT, Felix Bănilă. Nu este prima discuţie. În ultimele luni, noi am avut foarte multe discuţii.

Confirm că mi-am exprimat nemulţumirea faţă de câteva aspecte. În primul rând, că de mai mult de două luni am solicitat măsuri ferme pentru combaterea criminalităţii şi a formelor asociate, fie că vorbim de trafic de persoane, exploatarea minorilor, criminalitate informatică.

De asemenea, nu vă ascund că mi-am exprimat profunda nemulţumire şi confirm şi eu acum că am avut o discuţie telefonică şi vineri. Ieri am reluat ceea ce i-am spus atunci, că nu consider deloc acceptabil modul în care s-a acţionat vineri la domiciliul familiei Melencu.

Mi se pare de neacceptat un asemenea mod de acţiune. Este important să respectăm legea şi asta i-am solicitat şi domnului Bănilă, dar trebuie să avem respect şi faţă de suferinţă, faţă de tragedie şi nu ne costă nimic să fim oameni", a declarat Ana Birchall.