ALERTĂ METEO de fenomene periculoase: cod GALBEN de furtuni şi grindină

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis, astăzi, atenţionări nowcasting cod galben de vreme rea, valabile pentru mai multe zone din ţară.

Valabil de la : 08-06-2018 ora 11:00 până la : 08-06-2018 ora 12:00



In zona : Județul Hunedoara: Brad, Blăjeni, Ribița, Bulzeștii de Sus;

Județul Arad: Gurahonț, Hălmagiu, Vârfurile, Hălmăgel, Dieci, Pleșcuța, Dezna, Moneasa;

Județul Bihor: : zona de munte de peste cota 1800 m;

Județul Bihor: Beiuș, Ștei, Buntești, Pietroasa, Finiș, Lunca, Drăgănești, Rieni, Vașcău, Câmpani, Curățele, Budureasa, Cărpinet, Nucet, Tărcaia, Lazuri de Beiuș, Criștioru de Jos;



Se vor semnala : frecvente descărcări electrice, grindină de dimensiuni mici, intensificări de scurtă durată ale vântului

Fenomene asociate : averse care pot cumula 20-25 l/mp



Valabil de la : 08-06-2018 ora 10:50 până la : 08-06-2018 ora 12:00



In zona : Județul Cluj: Huedin, Aghireșu, Căpușu Mare, Chinteni, Călățele, Gârbău, Sânpaul, Mănăstireni, Sâncraiu, Așchileu, Izvoru Crișului;

Județul Sălaj: Hida, Almașu, Buciumi, Cizer, Cuzăplac, Sânmihaiu Almașului, Fildu de Jos, Dragu, Agrij, Zimbor;



Se vor semnala : frecvente descărcări electrice, ploi cu caracter de aversă care vor depăşi izolat 20 ... 25 l/mp, intensificări de scurtă durată ale vântului, grindină de dimensiuni mici



Valabil de la : 08-06-2018 ora 10:30 până la : 08-06-2018 ora 11:30



In zona : Județul Alba: Aiud, Ocna Mureș, Câmpeni, Abrud, Unirea, Bistra, Baia de Arieș, Galda de Jos, Șona, Roșia Montană, Lupșa, Lopadea Nouă, Stremț, Lunca Mureșului, Mirăslău, Vidra, Albac, Sohodol, Horea, Fărău, Avram Iancu, Scărișoara, Noșlac, Gârda de Sus, Bucium, Arieșeni, Livezile, Sălciua, Vadu Moților, Poșaga, Ciuruleasa, Hopârta, Mogoș, Poiana Vadului, Rădești, Rimetea, Întregalde, Ocoliș, Râmeț, Ponor;

Județul Alba: : zona de munte de peste cota 1800 m;



Se vor semnala : frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului, grindină de dimensiuni mici



Valabil de la : 08-06-2018 ora 10:30 până la : 08-06-2018 ora 12:00



In zona : Județul Cluj: zona de munte;



Se vor semnala : frecvente descărcări electrice, ploi cu caracter de aversă care vor depăşi izolat 20 ... 25 l/mp, intensificări de scurtă durată ale vântului