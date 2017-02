Adevărul CUTREMURĂTOR din spatele acestei banale imagini. Ce secret ascunde verigheta?

O imagine cu mâna unei femei care poartă o verighetă ruptă a fost în ultimele zile virală pe internet, fiind distribuită de milioane de oameni.

Femeia s-a hotărât să spună adevărul despre această bijuterie după ce prietenii au râs de ea că poartă verigheta care părea ieftină.

"Au râs de mine că port verigheta ruptă la deget. M-au făcut săracă. Dar ei nu ştiu ce se ascunde în spatele acestui inel. Sunt căsătorită cu soţul meu de 10 ani, ne-am luat de tineri. Eram extrem de săraci, am făcut eforturi mari să luăm primul set de verighete, dar am strâns din dinţi pentru că ele.

Ţin foarte mult la ea, pentru că reprezintă simbolul iubirii noastre şi a fost mereu la mâna mea, şi în momentele bune, şi în momentele grele. Ştiţi de ce e ruptă? Pentru că am fost nevoită să o dau jos după ce mi-am născut copilul. Mă umflasem foarte tare şi nu am putut să o mai scot decât prin tăiere. Dar după ce mi-am revenit am pus-o din nou pe deget. Nu vreau să renunţ la ea. Este simbolul iubirii mele", a scris femeia.