Acidul hialuronic. Ce este, la ce se folosește. Contraindicații

O minune a medicinei pentru fizionomie: acidul hialuronic

Acidul hialuronic este o substanta naturala prezenta in corpul uman. El poate fi gasit in concentratie foarte mare in fluidele ochiului si incheieturilor.

Acidul hialuronic utilizat in medicina este extras din creasta cocosilor sau este creat in laborator.

Cum functioneaza

Acidul hialuronic functioneaza ca un lichid lubrifiant pentru incheieturi si tesuturi.

La ce se foloseste acidul hialuronic

La unele interventii chirurgicale pentru indepartarea cataractei sau la transplantul de cornee, se foloseste acid hialuronic. Substanta mai este folosita si la tratamentul pentru remedierea detasarii de retina. De asemenea, se injecteaza in ochi in timpul procedurii de inlocuire a fluidelor naturale.

Acidul hialuronic mai este utilizat pentru vindecarea ranilor, arsurilor, ulceratiilor pielii, dar si ca hidratant foarte puternic pentru piele.

Inca se studiaza efectele acidului hialuronic pentru prevenirea efectelor imbatranirii. De altfel, substanta este promovata ca “elixir al tineretii”. Totusi, nu exista dovezi care sa certifice 100% faptul ca daca aplici acid hialuronic pe piele, vei preveni modificarile asociate cu imbatranirea.

Este eficient? Dovezi

Eficient pentru

Injectarea acidului hialuronic in ochi are efecte benefice in timpul operatiei de cataracta.

Acidul hialuronic poate fi folosit la tratarea aftelor bucale, prin aplicarea pe rani a unui gel cu acid hialuronic.

Posibile rezultate

Imbatranirea pielii. Unele studii au sugerat ca injectarea anumitor produse cu acid hialuronic este eficace pentru reducerea ridurilor fine, rezultatul mentinandu-se aproximativ un an.

Acidul hialuronic ar putea avea efecte benefice asupra anchilozarii sau durerilor articulare, daca sunt injectate de catre un specialist.

