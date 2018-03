A crezut că suferă de pietre la rinichi. A făcut o ecografie. Şoc! Era gravidă în 38 de săptămâni

Aceasta este povestea adevărată a lui Ally Opfer, o americancă din Cleveland.

Femeia de 23 de ani a mers la doctor din cauza durerilor abdominale. Bazându-se pe zona indicată de tânără, medicii au presupus că pacienta suferă de pietre la rinichi. I-au făcut o ecografie, iar rezultatul i-a lăsat pe toţi mască. Inclusiv pe Ally. Femeia era gravidă. În 38 de săptămâni. Lucru de care americanca habar n-avea. Argumentele ignoraţei ei au fost că burta nu i s-a mărit şi că nici n-a avut simptomele specifice unei sarcini.

Doctorii au spitalizat-o imediat şi la doar 30 de minute distanţă de la acest moment, ea a născut, prin cezariană, un băieţel perfect sănătos, pe care l-a botezat Oliver.

"Am fost şocată să aflu că sunt gravidă. Mereu am iubit copiii şi mi-am dorit un copilaş dintotdeauna. N-am realizat cât de mult am nevoie de el până acum", a spus Ally Opfer pentru presa locală.