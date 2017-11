3 zodii dulci şi rafinate. Cele mai iubite femei din horoscop. Sucesc minţile bărbaţilor

Rau cu ele, dar mai rau fara ele. Cam asta este concluzia multor barbati cand vine vorba despre femei. Asta pentru ca nu au cunoscut inca acele femei fantastice, finute si delicate de care te indragostesti instantaneu si pe care le apreciezi toata viata. Care sunt acestea?

Iata cele trei zodii care dau cele mai senzuale si dulci femei, care sucesc mintile barbatilor:



Taur



Senzuala, sarmanta, cu un zambet care iti fura privirea, femeia din zodia Taur are un farmec aparte. Este delicata, fina, cu un simt al umorului foarte subtil, e calda si generoasa, iar toate aceste calitati se vad la ea din prima. E vanitoasa, insa chiar si asta o face incredibil de interesanta.



Rac



Femeia din zodia Rac te cucereste de la primul zambet. Nu e doar frumoasa, ci si foarte feminina, inspirandu-ti o delicatete pura, copilareasca chiar. Este una dintre cele mai tandre fiinte, astfel ca orice barbat care o cunoaste va ajunge sa nazuiasca dupa mangaierile ei si dupa grija pe care o poarta celor dragi.



Balanta



E frumoasa si eleganta, gingasa, fina, e intruchiparea feminitatii pure. Femeia Balanta e plina de umor si reuseste sa fure cu zambetul sau discret inima oricarui barbat. Arata bine in orice clipa din zi si din noapte si nu iese din casa nearanaja nici macar pana la piata. Femeia aceasta este adorata tocmai pentru grija pe care o are fata de sine, pentru inteligenta care i se citeste in priviri, scrie ele.ro.