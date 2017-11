3 zodii de femei cu puteri supranaturale. Le vrei lângă tine, dar te şi temi de ele!

Se spune in general despre femei ca au un simt aparte, care le face sa vada dincolo de aparente si sa descopere orice minciuna li se serveste. Exista insa printre aceste femei unele cu totul si cu totul speciale, care au o serie de puteri deosebite. Au o intuitie extraordinara si capacitati extrasezoriale cum nu multora le e dat sa aiba.

Aceste femei magice sunt nascute cu precadere in urmatoarele 3 zodii:



Rac



Femeia Rac este deosebit de empatica. Preia foarte usor starile celor din jur, reusind foarte bine sa se puna in pielea lor, sa vada lucrurile prin ochii acestora. Poate comunica telepatic, ceea ce nu le e la indemana altor persoane. O face insa doar cu cei cu care are o anumita afinitate sufleteasca. Intuieste foarte usor ceea ce isi doresc ceilalti si ii va lua prin surprindere. E un soi de clarvazatoare pe care nu o poti minti cu nimic. Poate chiar sa vada in viitor, avand si puterea clarviziunii. Pe scurt, este genul de femeie pe care ti-o doresti prin preajma, dar de care te si temi.



Scorpion



Este misterioasa, introvertita, dar din penumbra in care se aseaza reuseste sa vada cel mai bine o serie de lucruri care poate ca multora nu le-ar placea sa fie dezvaluite. In plus, ea poate citi limbajul trupului, poate decoda anumite semne, intuind stari sufletesti si iesind astfel in intampinarea celor din jur cu un cuvant potrivit, cu o mana de ajutor, scrie ele.ro.



Gemeni



Nativele Gemeni sunt duale, dar tocmai aceasta caracteristica le face sa poata vedea perfect in directii diferite. Adora provocarile pentru ca le testeaza rezistenta in fata neprevazutului. Ce trebuie sa mai stii despre ele este ca atunci cand vor sa iti transmita un mesaj, atunci o vor face chiar si fara sa rosteasca un cuvant.