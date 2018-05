Volkswagen. Nemţii au prezentat noul WOLKSWAGEN GOLF

Orasul austriac Reifnitz am Wörthersee gazduieste in fiecare an cea mai mare intalnire a posesorilor de Volkswagen Golf GTI, si nu numai. La editia din 2017, cei aproximativ 125.000 de vizitatori au putut admira peste 7.300 de masini pe malul lacului devenit un Mecca pentru impatimitii auto. Galeria Foto.

A devenit deja o traditie ca Volkswagen sa prezinte in cadrul acestui eveniment si cateva concepte dezvoltate de ucenicii care invata meserie in uzinele sale, iar la editia din acest an nemtii au venit cu un Golf GTI Next Level si cu un Golf Variant TGI GMOTION, potrivit 4tuning.ro.

Golf-ul GTI Next Level isi impresioneaza pasagerii cu un sistem audio de 2.480 W iar in portbagaj ascunde chiar si un monitor retractabil pe care pot fi rulate jocuri video.

