Un tânăr grav ars la Piatra Neamţ nu are loc în spitalele din Bucureşti

La trei ani de la incendiul din clubul Colectiv, victimele cu arsuri au nevoie de noroc pentru că sistemul a rămas același. ”Descurcați-vă măcar 24 de ore, ca după să încercăm să găsim un loc la București”, i-a spus secretarul de stat Călin Alexandru managerului Spitalului de Urgență din Piatra-Neamț, când acesta a cerut ajutorul pentru victima unei explozii într-un bloc, potrivit Realitatea de Neamţ.

Tânărul de 29 de ani, rănit în explozia de joi din Piatra-Neamț nu are loc la spitalele din București, deși starea acestuia este gravă. Medicii de la Spitalul Județean de Urgență Neamț au primit ajutor de la colegii din Iași. Pacientul va fi transferat la Iași, nu cu elicopterul , ci cu o ambulanță.

”Nu am avut niciun fel de loc la București, în cele 3 clinici de referință: Floreasca, Spitalul de Arși și Bagdasar-Arseni. Personal am vorbit cu domnul Arafat, am vorbit și cu domnul ministru secretar de stat Călin Alexandru, care ne-a spus ""Descurcați-vă măcar 24 de ore, ca după să încercăm să găsim un loc la București""

Toate detalile despre acest caz şocant, care arată că aproape nimic nu s-a schimbat în bine, la trei ani după drama de la Colectiv, le cititi pe Realitatea de Neamţ.