Un apropiat al lui Gabriel Oprea a lovit cu pumnul un om de afaceri

Incident violent marţi seară, în localitatea Borşa. Un fost deputat şi apropiat al fostului ministru de interne Gabriel Opres a lovit cu pumnul un om de afaceri, iar acesta a căzut pe scări, fiind la un pas de un grav accident, scrie jurnalistul Vasile Dale.

Politiştii din Borşa au fost alertaţi şi au deschis o anchetă împotriva fostului deputat Nuţu Fonta. El a reprezentat zona Viseu-Borsa in Parlamentul Romaniei si este un apropiat al fostului presedinte al UNPR Gabriel Oprea, ex-ministru de interne. De altfel, fostul ministru este nasul fiicei fostului deputat, potrivit vasiledale.ro.

Victima a povestit că incidentul a avut loc la o petrecere privată. "Am discutat in contradictoriu chestiuni politice. La un moment dat m-a lovit cu pumnu în faţă, m-am dezechilibrat si am căzut pe scări. M-am dezmeticit şi l-am intrebat dacă îşi cere scuze. Mi-a spus că nu. Atunci am sunat la 112 si am anunţat poliţia." Omul de afaceri a ajuns la spital, pentru că în cădere s-a lovit la cap şi la coaste.

sursă foto: vasiledale.ro.