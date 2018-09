Toader reia scenariul "Kovesi out". Când face public raportul de evaluare a lui Lazăr

Ministrul Justiției, Tudorel Toader, pare că reface toți pașii care au dus la eliminare șefei DNA, Laura Codruța Kovesi. De data aceasta, ținta se numește Augustin Lazăr, procurorul incomod aflat la șefia Parchetului general.

Raportul de evaluare a activităţii procurorului general, Augustin Lazăr, va fi făcut public ''într-un termen scurt'', după data de 8 octombrie, a declarat vineri, la Suceava, ministrul Justiţiei Tudorel Toader.

''Săptămâna viitoare voi merge cu doamna premier la Strassbourg, pentru o intervenţie în Parlament, în adunare, după care voi reveni în ţară şi, probabil, sper să am răgazul, pentru a face public acel raport de evaluare, în tot cazul într-un termen scurt'', a spus Toader.

Totodată, el a precizat că în evaluare ar putea să conteze şi sesizarea Inspecţiei Judiciare către CSM privind afirmaţia ''nişte penali de rang înalt'' făcută de Lazăr.

''Pe parcurs, numai de când începe o procedură, până o finalizezi, pot surveni multe elemente, multe noutăţi. În privinţa evaluării ţin şi la următorul lucru. Inspecţia judiciară a sesizat CSM-ul cu privire la acea afirmaţie a procurorului general - nişte penali de rang înalt. Inspecţia judiciară a sesizat Secţia de procurori pornind şi de la faptul că alt demnitar al statului a fost dedus Consiliului de Combatere a Discriminării pentru o sintagmă asemănătoare şi consiliul a considerat că este de natură să discrimineze. Secţia de procurori a spus că nu e o sintagmă discriminatorie, ci este o expresie a libertăţii de exprimare (...) Plenul CSM-ului va trebui să vadă dacă acceaşi sintagmă la un demnitar înseamnă discriminare, iar la un demnitar specializat, jurist, înseamnă libertate de exprimare. Voi participa şi eu la plen. Vom vedea ce se decide'', a spus Toader.

Scandal între Lazăr și Toader la CSM

Prima bătălie pentru șefia DNA, după demiterea Laurei Codruța K ovesi, a aprins spiritele, joi, între ministrul Justiției, Tudorel Toader și procurorul general al României, Augustin Lazăr.

Cei doi s-au contrat, în sala de ședință a Secției pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), privitor la audierea Adinei Florea, propunerea ministrului Justiţiei, pentru ocuparea funcţiei de procuror-şef al DNA.

La capătul unor dispute aprinse, Secţia pentru pr ocurori a CSM a decis , cu 4 voturi „pentru" și 2 voturi „împotrivă" amânar ea audierii pentru 8 octombrie la ora 10.00. Motivul invocat: sesizarea făcută de pr ocurorul general Augustin Lazăr la Inspecția Judiciară, după incidentul de securitate de la Constanța.

Tudorel Toader a declarat, la începutul ședinței, că nu există niciun temei juridic pentru amânare, nici în regulament, nici în lege și că a înaintat adresa către Inspecția Judiciară, exact pe data de 25 septembrie, adică înainte de audiere.

Lazăr a replicat că incidentul de securitate a fost înregistrat înainte să se facă publică lista candidaților DNA și a adăugat că nu este lipsit de importanță care este portretul etic al unui c andidat pentru o import antă funcție în ministerul public. Atunci, Tudorel Toader l-a întrebat: „ Cu profilul etic este discutabil, și nu mă refer la doamna. Ce faceți cu ăia c are sunt condamnați și îi mențineți în funcție?”.

Nu a fost primul schimb dur de replici între cei doi în ultimele luni.