Teodor Meleșcanu, prima reacție după propunerea PSD de a fi președintele Senatului

Senatorul ALDE Teodor Meleşcanu, susţinut de PSD pentru funcţia de preşedinte al Senatului, a comentat această mutare de ultimă oră.

PSD îl propune pe Teodor Meleșcanu la șefia Senatului, după demisia lui Călin Popescu Tăriceanu. Fostul ministru de Externe ar putea prelua locul lăsat liber de Tăriceanu.

Teodor Meleșcanu a explicat: "A fost o idee, am avut o discutie acum cateva zile si azi de dimineata. Dansa are in vedere sa faca o propunere in acest sens si am inteles ca acum, in cadrul grupului senatorial PSD, s-a adoptat decizia de a-mi sustine candidatura".

Apoi a continuat: "Merg acum la colegii mei de la Senat si voi discuta si cu dansii. Vom vedea mai multe cand se va intampla acest lucru".

"La conducerea Senatului este nevoie de un om cu experienta, echilibrat, pentru ca in aceasta perioada Parlamentul va juca un rol-cheie in politica romaneasca. Nu mi s-a cerut sa plec de la ALDE", a mai spus Teodor Meleșcanu.