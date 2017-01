Taxă nouă pentru 10 milioane de români

Taxe noi în Codul Fiscal

Îndatoraţi până peste cap, românii au început anul cu vești proaste. Cei care au credite cu dobânzi variabile trebuie să se aştepte la o majorare a ratelor cu câteva zeci de lei, din cauza indicelui ROBOR.

Veşti proaste sunt şi pentru cei care au depozite bancare, nu mai puţin de zece milioane de oameni. Potrivit noilor prevederi, ei vor plăti contribuţia pentru sănătate şi pentru economiile din bancă.

Indicele ROBOR, care se ia în calcul pentru dobânzile variable, a atins maximul ultimelor 11 luni şi a ajuns la 0,90%. Ceea ce înseamnă că pentru un credit Prima Casă de 50 de mii de euro în lei, pe o durată 30 de ani, e posibil ca rata să se mărească cu aproximativ 25 de lei.

La un imprumut de 200 de mii de lei cu o crestere a ROBORULUi de 0,2% pana la 0,5% inseamna undeva la 600 de lei in plus pe an, ceea ce inseamna aproximtaiv 50 de lei pe luna



Cei care au rate în euro şi se raportează la EURIBOR pot fi ceva mai liniştiţi, pentru că, în cazul lor, indicele nu s-a modificat. În schimb, sunt direct influenţaţi de evoluţia cursului. Specialiştii susţin, însă, că în următoarele luni, dolarul ar putea depăşi euro.

În perioada de după criză, băncile au finanţat mai ales persoanele fizice, astfel că jumătate din populaţia activă a ţării a ajuns să aibă un credit. Sunt, însă, şi un milion de români care au preferat să acceseze un împrumut rapid, împrumut ce poate avea dobânzi chiar şi de 9.000% şi este extrem de riscant.

Tot ca element de noutate, aproape zece milioane de români cu depozite bancare trebuie să achite CASS de 5,5% pentru banii obţinuţi în afara salariilor sau pensiilor.