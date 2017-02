Surse: Telekom discută ieşirea de pe piaţa din România

Telekom

Deutsche Telekom discută vânzarea de active din România, vânzare ce ar putea trece de 1 miliard de euro.

Deutsche Telekom, principalul acţionar în Telekom România prin intermediul grupului elen OTE, este în contact cu jucători din piaţa locală de telecom, cu care a început încă de anul trecut discuţii privind vânzarea atât a afacerii de telefonie fixă reprezentată de Telekom Romania Communications, cât şi a operaţiunilor de telefonie mobilă, potrivit informaţiilor disponibile pentru jurnalul de tranzacţii mirsanu.ro.

Orange, care are deja un parteneriat cu Telekom România prin care oferă acces la reţeaua 4G şi are acces la infrastructura fixă, negociază achiziţia afacerii de telefonie fixă a Telekom România, în timp ce RCS & RDS, companie care are deja mai mulţi abonaţi decât Telekom, ar putea lua în vizor preluarea afacerii de telefonie mobilă.

Reprezentanții Telekom România nu au dorit să facă niciun comentariu pe subiectul unei eventuale vânzări a activelor către alți investitori. RCS & RDS și Orange nu au făcut niciun comentariu până la momentul publicării acestui articol pe subiectul discuțiilor purtate cu privire la active ale Telekom România.

Surse din piața de fuziuni și achiziții estimează că dacă astfel de discuții se vor concretiza, vânzarea activelor Telekom România ar putea depăși valoarea de 1 mld. Euro, valoare ce poate varia semnificativ în funcție de structura de tranzacție.

