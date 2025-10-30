Conform sursei citate, traficul rutier este ușor îngreunat din cauza ceții pe mai multe tronsoane de drum.

"În zona montană înaltă a nins. Stratul de zăpadă măsura până la 7 cm în zona înaltă de munte. Nu s-a intervenit cu utilaje și material antiderapant. S-au efectuat doar patrulări. Carosabilul sectoarelor de drumuri publice este curat și uscat la șeș și la deal, curat și parțial uscat în zona de munte. Sunt tronsoane de drum în zona înaltă de munte cu partea carosabilă curată și umedă. Izolat în zona de munte și în zonele joase se semnalează ceață", a spus Dan Bucă.

Conform acestuia, în cursul zilei de joi, vremea va intra în proces de încălzire, temperaturile maxime urmând a fi cuprinse între 17 și 20 de grade Celsius, iar cele minime între 7 și 10 grade Celsius.

"Dimineața, izolat în zonele joase se va semnala ceață"," a mai precizat Dan Bucă.