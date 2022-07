În București vremea va fi predominant frumoasă, iar temperatura maximă, uşor mai scăzută faţă de intervalul anterior, se va situa în jurul valorii de 31 de grade. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla moderat.***

La munte vremea va fi răcoroasă, mai ales dimineaţa şi noaptea. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare mai ales după-amiaza în nordul Carpaţilor Orientali, unde vor fi posibile ploi de scurtă durată. Vântul va sufla slab şi moderat, cu unele intensificări pe creste.***

La mare vremea va fi în general frumoasă. Cerul va fi variabil, mai mult senin noaptea, iar vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificări trecătoare pe timpul zilei. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 24 de grade în Vama Veche, iar la Mamaia și Năvodari vom avea 25 de grade. Temperatura apei mării va avea valori cuprinse între 23 şi 25 de grade.***

Pentru cei care vor sa se bucure de soare in afara tarii le spunem ca in Lefkada si Creta vor fi 28 de grade, in Thasos 23, iar la Albena si Nisipurile de Aur, 25, respectiv 26 de grade.