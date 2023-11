Cerul va fi variabil, cu innorari si ploi spre seara in sud-vest, iar noaptea si in vest, nord-vest, centru si pe arii restranse in restul teritoriului. Vor fi mai ales averse, iar pe alocuri se vor acumula cantitati de apa insemnate.

Pe crestele montane vor fi precipitatii sub forma de lapovita si ninsoare. Vântul va avea intensificari in Banat, Moldova, estul Munteniei, Dobrogea si partial in Transilvania si în Crisana, cu viteze între 45 și 65 km/h, dar si la munte, cu rafale de peste 80...90 km/h la altitudini mari. Temperaturile maxime se vor încadra între 10 și 19 grade.

In Bucuresti, valorile termice, vor marca o creștere fata de intervalul precedent. Cerul va fi temporar noros, iar probabilitatea de ploaie va fi în crestere în cursul nopții. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maxima va fi de 17...18 grade.

La munte, valorile termice vor marca o crestere fata de intervalul precedent. Cerul va fi variabil, cu innorari si ploi spre seara în masivele sud-vestice, iar noaptea si în restul zonei. Vor fi mai ales averse, iar pe alocuri se vor acumula cantitati de apa mai însemnate.

Pe creste vor fi precipitatii sub forma de lapovita si ninsoare. Vântul va avea intensificari, cu rafale de peste 80...90 km/h la altitudini mari.