NU vom avea zăpadă de Crăciun. Ce spun meteorologii

Gabriela Băncilă, director Meteorologie Operațională în cadrul ANM: Vremea o sa aiba mai degraba un aspect de toamna, atat sub forma precipitatiilor, pentru ca ele nu vor lipsi si vor fi ploi, vor continua ploile acestea care incep sa si faca aparitia azi. Temperaturi ridicate, mai ales in regiunile sudice, pana incepe ploaia momente in care sa se zareasca soarele. Iar temperaturile sa atinga 10,11,12 poate chiar 13,14 grade. Dar, foarte repede, si aici va incepe ploaia, undeva maine spre seara. Vom trece de la aceste ploi, despre care vorbim azi si maine și ninsori zona montana inalta, la ploi si ninsori nu numai in zona de munte, ci si in zonele mai joase de relief in perioada 26-27, in a doua zi de Craciun si in weekend.