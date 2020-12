Vreme neobișnuit de caldă, de Sărbători: temperaturi de 12 grade!

"Regimul de temperatura caracterizeaza o vreme mai calda decat in calendar atat la nivelul maximelor, cat si minimelor, vorbim de temperaturi intre 0 pana la 12 grade saptamana viitoare si minime -4 - 6 grade Celsius. Vorbim de o vreme inchisa, nori josi, ceata, polei, burnita sau fulguiala. Pentru zona montana, la altitudini inalte, de 1400 m, ninsori care favorizeaza depunerea unui strat nou de zapada. Saptamana 28 decembrie - 4 ianuarie arata o tedinta de precipitatii in zona Carpati", a declarat, la Realitatea PLUS, directorul ANM Elena Mateescu.