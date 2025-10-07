"De marți, de la ora 21:00, pana miercuri, la 23:00, vorbim de 3 județe din partea de est, Constanța, Călărași și Ialomița, acolo unde în intervale scurte sau prin acumulare pot fi cantități de precipitații prin acumulare de 110-120 l/mp, în condițiile în care, pentru Dobrocea, de exemplu, o lună octombrie din punct de vedere a mediei multi-anuale ar însemna o medie de 30-40 l pe metru pătrat”, a declarat Elena Mateescu.

„Avem valori mai mari comparativ de episodul anterior de 3-4 ori de cât ar trebui să plouă în această parte a țării. Totodată, un cod portocaliu tot începând de la ora 21:00 până miercuri la 23:00 pentru Muntenia, Dobrogea, sudul Moldovei, sud- estul Transilvaniei, cantități de 60-90 l/mp, izolat 100 l/mp inclusiv în Capitală, unde ne așteptam ca valorile de precipitații să crească, pe parcursul nopții de miercuri spre joi să acumuleze și în Capitală cantități de peste 90-100 l/mp”, a mai spus Elena Mateescu.

Comandamentul de iarnă, convocat de CNAIR

Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a convocat, luni, 6 octombrie, comandamentul de iarnă, având în vedere avertizările emise de meteorologi, care anunţă precipitaţii abundente şi ninsori în zonele montane.

De asemenea, Compania anunţă că are în stoc peste o sută de mii de tone de sare, dar a încheiat un contract cu Salrom pentru cantităţi suplimentare.

”În contextul utimelor avertizări meteorologice transmise de ANM care vizează episoade severe de vreme rea (ploi însemnate cantitativ, vânt puternic şi ninsori la altitudini peste 1700 m) în perioada următoare, conducerea CNAIR a convocat astăzi prin videoconferinţă Comandamentul Central de Iarnă.

Pe lângă conducerea companiei, au fost prezenţi directorii regionali, şefii tuturor secţiilor de drumuri naţionale (SDN-uri) şi reprezentanţii poliţiei rutiere care vor colabora pentru ca circulaţia rutieră să se desfăşoare în condiţii de siguranţă”, a transmis, luni, CNAIR.