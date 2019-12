Avertizare cod galben de vreme rea

COD GALBEN

Valabil de la : 12-12-2019 ora 8:00 până la : 12-12-2019 ora 12:00



In zona : Județul Cluj: zona joasă;

Județul Bistriţa-Năsăud: Beclean, Teaca, Lechința, Nimigea, Căianu Mic, Dumitra, Șintereag, Chiochiș, Braniștea, Petru Rareș, Uriu, Șieu-Măgheruș, Nușeni, Matei, Salva, Șieu-Odorhei, Mărișelu, Galații Bistriței, Urmeniș, Chiuza, Budești, Ciceu-Giurgești, Sânmihaiu de Câmpie, Milaș, Miceștii de Câmpie, Ciceu - Mihăiești, Silivașu de Câmpie;



Se vor semnala : local ceaţă care determină scăderea vizibilităţii sub 200 m, izolat sub 50 m

Fenomene asociate : izolat gheţuş.

COD GALBEN

Valabil de la : 12-12-2019 ora 8:00 până la : 12-12-2019 ora 10:00



In zona : Județul Botoşani: Dorohoi, Ungureni, Hudești, Coțușca, Suharău, Havârna, Vorniceni, Rădăuți-Prut, Ibănești, Șendriceni, Vârfu Câmpului, Cristinești, Avrămeni, Dersca, George Enescu, Manoleasa, Hilișeu-Horia, Păltiniș, Vlăsinești, Broscăuți, Mileanca, Pomârla, Roma, Unțeni, Știubieni, Darabani, Mihăileni, Drăgușeni, Nicșeni, Corlăteni, Leorda, Cândești, Cordăreni, Viișoara, Hănești, Brăești, Săveni, Ripiceni, Concești, Văculești, Lozna, Mitoc, Dimăcheni, Adășeni;

Județul Suceava: Rădăuți, Vicovu de Sus, Siret, Zvoriștea, Todirești, Vicovu de Jos, Frătăuții Noi, Dărmănești, Milișăuți, Frătăuții Vechi, Grănicești, Dornești, Satu Mare, Adâncata, Bilca, Mitocu Dragomirnei, Hânțești, Pătrăuți, Bălcăuți, Zamostea, Voitinel, Grămești, Calafindești, Gălănești, Horodnic de Jos, Mușenița, Șerbăuți;



Se vor semnala : ceață care determină scăderea vizibilității sub 200 m, izolat sub 50 m.

COD GALBEN

Valabil de la : 12-12-2019 ora 8:00 până la : 12-12-2019 ora 11:00



In zona : Județul Alba: zona joasă;

Județul Mureş: zona joasă;

Județul Harghita: Miercurea Ciuc, Toplița, Gheorgheni, Bălan, Ditrău, Sândominic, Remetea, Joseni, Suseni, Ciumani, Ciucsângeorgiu, Sărmaș, Frumoasa, Lăzarea, Sânsimion, Cârța, Siculeni, Mihăileni, Tomești, Gălăuțaș, Ciceu, Sânmartin, Sâncrăieni, Dănești, Subcetate, Mădăraș, Tușnad, Sântimbru, Voșlăbeni, Cozmeni, Leliceni, Păuleni-Ciuc, Racu;

Județul Sibiu: Mediaș, Dumbrăveni, Săliște, Copșa Mică, Șeica Mare, Ocna Sibiului, Miercurea Sibiului, Axente Sever, Bazna, Slimnic, Loamneș, Laslea, Dârlos, Târnava, Moșna, Biertan, Brateiu, Micăsasa, Păuca, Blăjel, Bârghiș, Alma, Hoghilag, Valea Viilor, Șeica Mică, Apoldu de Jos, Ațel, Mihăileni, Ludoș;



Se vor semnala : local ceață care determină reducerea vizibilității sub 200 m, izolat sub 50 m.

COD GALBEN

Valabil de la : 12-12-2019 ora 8:00 până la : 12-12-2019 ora 10:00



In zona : Județul Bihor: Oradea, Salonta, Săcueni, Valea lui Mihai, Sânmartin, Tinca, Diosig, Oșorhei, Batăr, Ciumeghiu, Nojorid, Șimian, Sălard, Holod, Biharia, Sântandrei, Ineu, Sârbi, Avram Iancu, Cociuba Mare, Hidișelu de Sus, Borș, Tulca, Girișu de Criș, Roșiori, Lăzăreni, Tarcea, Cherechiu, Husasău de Tinca, Cefa, Ciuhoi, Cetariu, Sănnicolau Romăn, Toboliu, Mădăraș, Tămășeu, Paleu, Gepiu, Mădăras;



Se vor semnala : ceață care determină reducerea vizibilității local sub 200m, izolat sub 50m.

COD GALBEN

Valabil de la : 12-12-2019 ora 7:00 până la : 12-12-2019 ora 10:00



In zona : Județul Arad: Pecica, Chișineu-Criș, Nădlac, Curtici, Macea, Zimandu Nou, Șimand, Semlac, Sintea Mare, Șeitin, Iratoșu, Șofronea, Grăniceri, Socodor, Peregu Mare, Pilu, Dorobanți;

Județul Timiş: Sânnicolau Mare, Dudeștii Vechi, Cenad, Teremia Mare, Sânpetru Mare, Tomnatic, Saravale, Beba Veche, Valcani;



Se vor semnala : ceață care determină reducerea vizibilității local sub 200m, izolat sub 50m.