INFORMARE METEOROLOGICĂ
Interval de valabilitate: 24 septembrie, ora 10 – 26 septembrie, ora 21
Fenomene vizate: răcire accentuată, intensificări ale vântului
Zone afectate: conform textului
Vremea se va răci accentuat, miercuri (24 septembrie) în nordul și centrul Moldovei, apoi și în celelalte regiuni (temperaturi cu aproximativ 10...15 grade mai scăzute decât în zilele precedente).
Începând din noaptea de miercuri spre joi (24/25 septembrie) temporar vântul va avea intensificări în jumătatea de sud a țării și izolat în rest, cu viteze la rafală în general de 40...50 km/h.
ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ
COD GALBEN
Interval de valabilitate: 25 septembrie, ora 07 – 25 septembrie, ora 21
Fenomene vizate: intensificări ale vântului
Zone afectate: conform textului și hărții
Pe parcursul zilei de joi (25 septembrie), în județele Caraș-Severin, Buzău, Brăila, vestul județului Ialomița și pe litoral, vântul va avea intensificări cu viteze de 50...65 km/h.