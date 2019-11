ALERTĂ METEO. Meteorologii au emis cod GALBEN de fenomene extreme

Valabil de la : 21-11-2019 ora 17:00 până la : 21-11-2019 ora 23:00



In zona : Județul Ialomiţa: Urziceni, Fierbinți-Târg, Coșereni, Gârbovi, Manasia, Bărcănești, Dridu, Jilavele, Bărbulești, Ion Roată, Adâncata, Armășești, Movilița, Alexeni, Sinești, Valea Măcrișului, Roșiori, Maia, Rădulești, Moldoveni, Drăgoești, Ciocârlia, Borănești;

Județul Argeş: Costești, Topoloveni, Poiana Lacului, Buzoești, Leordeni, Bârla, Slobozia, Vedea, Bradu, Ungheni, Stolnici, Moșoaia, Lunca Corbului, Suseni, Albota, Căteasca, Rătești, Recea, Rociu, Căldăraru, Miroși, Negrași, Hârsești, Mozăceni, Popești, Izvoru, Oarja, Ștefan cel Mare, Săpata, Teiu, Râca;

Județul Buzău: Buzău, Vadu Pașii, Smeeni, Mărăcineni, Poșta Câlnău, Glodeanu-Siliștea, Costești, Glodeanu Sărat, Țintești, Gherăseni, Gălbinași, Săhăteni, Ulmeni, Stâlpu, Brădeanu, Movila Banului, Scutelnici, Amaru, Mihăilești, Florica;

Județul Prahova: Brazi, Valea Călugărească, Bărcănești, Puchenii Mari, Târgșoru Vechi, Ciorani, Poienarii Burchii, Albești-Paleologu, Colceag, Berceni, Șirna, Gorgota, Râfov, Drăgănești, Tomșani, Dumbrava, Baba Ana, Mănești, Fulga, Cocorăștii Colț, Balta Doamnei, Tinosu, Sălciile, Boldești-Gradiștea, Gherghița, Olari;

Județul Giurgiu;

Județul Ilfov: Buftea, Jilava, Otopeni, Măgurele, Vidra, Periș, Gruiu, Balotești, Domnești, Moara Vlăsiei, Snagov, 1 Decembrie, Ciolpani, Clinceni, Mogoșoaia, Ciorogârla, Cornetu, Dragomirești-Vale, Tunari, Nuci, Corbeanca, Dărăști-Ilfov, Copăceni, Grădiștea, Petrăchioaia, Dascălu;

Județul Dâmboviţa: Găești, Titu, Potlogi, Cornești, Corbii Mari, Băleni, Dragodana, Răcari, Crevedia, Petrești, Văcărești, Cojasca, Lungulețu, Mătăsaru, Gura Șuții, Ciocănești, Odobești, Tărtășești, Finta, Braniștea, Uliești, Mogoșani, Conțești, Vișina, Niculești, Nucet, Brezoaele, Sălcioara, Poiana, Dobra, Șelaru, Cobia, Produlești, Costeștii din Vale, Crângurile, Raciu, Morteni, Perșinari, Valea Mare, Gura Foii, Butimanu, Răscăeți, Slobozia Moară, Cornățelu, Bilciurești;

Județul Teleorman;



Se vor semnala : intensificări ale vântului ce vor atinge la rafală, local 55...60 km/h



Valabil de la : 21-11-2019 ora 14:00 până la : 21-11-2019 ora 17:00



In zona : Județul Constanta: zona de litoral;

Județul Tulcea;



Se vor semnala : intensificări locale ale vântului, cu rafale de 55 - 65 km/h



Valabil de la : 21-11-2019 ora 13:10 până la : 21-11-2019 ora 18:00



In zona : Județul Caraş-Severin: Moldova Nouă, Oravița, Pojejena, Berzasca, Sichevița, Răcășdia, Grădinari, Sasca Montană, Coronini, Ciclova Română, Vărădia, Socol, Berliște, Cărbunari, Naidăș, Vrani, Ciuchici;



Se vor semnala : intensificări ale vântului care la rafală vor atinge 55-65 km/h



Valabil de la : 21-11-2019 ora 12:05 până la : 21-11-2019 ora 18:00



In zona : Județul Olt: Slatina, Balș, Scornicești, Piatra-Olt, Potcoava, Iancu Jianu, Curtișoara, Găneasa, Valea Mare, Movileni, Corbu, Colonești, Strejești, Pleșoiu, Verguleasa, Brâncoveni, Bobicești, Schitu, Tufeni, Pârșcoveni, Șerbănești, Morunglav, Cârlogani, Vitomirești, Vulpeni, Vulturești, Teslui, Brebeni, Cungrea, Bârza, Spineni, Slătioara, Grădinari, Icoana, Poboru, Perieți, Bărăști, Voineasa, Găvănești, Sârbii - Măgura, Călui, Dobroteasa, Priseaca, Bălteni, Oboga, Făgețelu, Milcov, Leleasca, Optași-Măgura, Dobrețu, Ipotesti, Tătulești, Oporelu, Sâmburești, Topana, Baldovinești;

Județul Vâlcea: Drăgășani, Bălcești, Prundeni, Fârtățești, Ionești, Șușani, Orlești, Lungești, Ștefănești, Valea Mare, Dănicei, Sutești, Laloșu, Ghioroiu, Măciuca, Drăgoești, Diculești, Crețeni, Mădulari, Gușoeni, Făurești, Voicești, Lăcusteni, Mitrofani, Amărăști;

Județul Dolj: Brădești, Melinești, Șimnicu de Sus, Pielești, Goiești, Murgași, Almăj, Bulzești, Fărcaș, Mischii, Ghercești;



Se vor semnala : intensificări ale vântului ce vor atinge la rafală 55...60 km/h