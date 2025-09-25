Interval de valabilitate: 25 septembrie, ora 10 – 26 septembrie, ora 21
Fenomene vizate: răcire accentuată, intensificări ale vântului
Zone afectate: conform textului
Vremea se va răci accentuat în toată țara (temperaturi cu aproximativ 10...15 grade mai scăzute decât în zilele precedente).
Vântul va avea intensificări în jumătatea de sud a țării și izolat în rest, cu viteze la rafală în general de 40...50 km/h.
ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ
COD GALBEN
Interval de valabilitate: 25 septembrie, ora 10 – 25 septembrie, ora 21
Fenomene vizate: intensificări ale vântului
Zone afectate: conform textului și hărții
Pe parcursul zilei de joi (25 septembrie), în județele Caraș-Severin, Buzău, Brăila, Ilfov, municipiul București, vestul județului Ialomița și pe litoral, vântul va avea intensificări cu viteze de 50...65 km/h.