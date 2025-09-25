Oligrahul Vladimir Plahotniuc a fost extrădat în această dimineață, în Republica Moldova. Acesta a fost escortat de mascați pe durata zborului din Atena la Chişinău, unde a ajuns în jurul orei 9:30. Fostul politician urmează să fie dus la Penitenciarul nr. 13, conform mandatului de arestare emis anterior. Extrădarea sa vine la doar trei zile înaintea alegerilor cruciale din Republica Moldova, din 28 septembrie.