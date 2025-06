În imaginile care au ajuns virale pe rețelele de socializare, un soldat, despre care se spune că este rus, ridică mâinile în semn de predare în fața unei drone de mici dimensiuni, care apoi îl escortează singură până la liniile ucrainene, relatează Business Insider.

Filmarea a fost realizată marți de unitatea de drone Magyar Birds, una dintre cele mai cunoscute formațiuni ucrainene specializate în folosirea dronelor de tip first-person view (FPV) pe linia frontului din regiunea Donbas. Imaginile arată un bărbat în uniformă militară care, la apropierea dronei quadcopter, ridică brațele în semn de predare.

Ulterior, o altă secvență surprinsă din perspectiva unei drone de recunoaștere îl arată pe același bărbat urmând drona FPV printre rânduri de sârmă ghimpată, până când este întâmpinat de un militar, cel mai probabil un infanterist ucrainean.

🇺🇦 For the first time, a Ukrainian FPV drone captured a Russian soldier instead of striking him.



The pilot from the “Birds of Magyar” unit guided the surrendering infantryman to Ukrainian positions — without firing a shot. pic.twitter.com/99yyYMXgMr