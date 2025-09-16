„România susţine nevoia de pace, dar are obligaţia să se apere. Acesta este rolul unui stat responsabil şi al unui partener credibil în NATO. Cazul recent al dronei ruseşti, care a survolat teritoriul României timp de aproape 50 de minute, ridică întrebări serioase”, a transmis Victor Negrescu într-o postare pe Facebook.

Social-democratul a subliniat că, „indiferent dacă a fost un test sau o ameninţare reală” la adresa securităţii naţionale, „lipsa unor proceduri clare din partea autorităţilor transmite un semnal de slăbiciune”.

„Oamenii se întreabă pe bună dreptate: a existat sau nu drona? Era încărcată? Cum reacţionează statul român? Această neclaritate nu mai poate continua”, avertizează europarlamentarul.

El a adăugat că „lipsă de claritate” generează „o imagine de stat slab, incapabil să se protejeze”, în condiţiile în care drona „a reprezentat o ameninţare”.

Totodată, europarlamentarul a ținut să precizeze faptul că România trebuie „să demonstreze că este capabilă” să-şi protejeze teritoriul, „să reacţioneze ferm şi coordonat” împreună cu aliaţii din UE şi NATO.

De asemenea, Victor Negrescu a amintit că, la nivel european, a iniţiat „demersuri concrete” pentru ca România să găzduiască noul Hub European de Securitate Maritimă la Constanţa.

„Am convins toţi eurodeputaţii români pro-europeni să susţină printr-o scrisoare adresată preşedintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, această propunere strategică”, a menționat Negrescu.

În plus, el a mai spus că acest hub ar însemna securitate sporită la Marea Neagră, protejarea resurselor energetice, combaterea mai eficientă a ameninţărilor cu drone, investiţii în infrastructură şi un rol consolidat pentru portul Constanţa.

„România are nevoie de astfel de garanţii de securitate şi de proiecte strategice care să ne protejeze interesele”, a conchis Victor Negrescu.