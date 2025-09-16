Fostul șef SRI explică că drona a fost redirecționată către altă destinație, iar pentru a ilustra situația face o comparație. „Așa că am îndreptat-o ușurel către mai departe, să-și găsească bun culcuș unde o ști. O ajunge în altă casă de om vigilent și va fi treaba lor cum s-or descurca. Precum în vechiul banc cu victima care cade la intersecția străzilor Quinet și Academiei. O mutăm pe Academiei”.

Hellvig consideră că evenimentul are implicații mai profunde decât par la prima vedere și că militarii au acționat corect din punct de vedere legal și profesional. „Episodul dronei de weekend spune totuși câte ceva în plus și detonează o muniție hibridă care nu pocnește cu flamă. Știm, decizia de a lovi drona stătea legal în mâinile piloților de vânătoare. Iar în cer, câteodată, nu e ca pe Pământ. Oamenii au decis cum au crezut de cuviință raportat la situația din cer, dar și la cea de pe Pământ. Nu avem de ce să ne îndoim că au respectat instrucțiunile și au tratat cu profesionalism o situație delicată”.

„În fond, nu ne dorim defel o armată pe steroizi care întunecă judecata. Plus că NATO, ca filosofie, nu agreează atitudinea ‘trigger happy’. Dar parcă așteptam ca în reacția ministerială de după incident să nu se arate chiar din primul paragraf în mâinile cui a stat responsabilitatea. Pentru cineva care gestionează politic apărarea nației, în cer și pe pământ, parcă așteptam ceva asumare politică, un pic de protejare a unor militari aflați la datorie. Cumva să ni se spună că ‘băieții mei au făcut ce trebuie, legal și profesional, lăsați-i în pace, discutați cu mine’”, scrie Hellvig.

Hellvig critică modul de comunicare al ministrului Apărării

Fostul șef SRI critică modul în care a comunicat ministrul și consideră că tocmai această ezitare reprezintă cea mai mare victorie a adversarului. „În realitate, în loc de mesajul politic hotărât la care ne așteptam, ministrul apărării ne povestește alambicat de pe Pământ cum au stat lucrurile pe cerul patriei. Prin povestirea fără talent, ne lasă impresia pregnantă a ezitării. Iar asta este muniția cea mai devastatoare pe care drona a detonat-o de fapt în societatea noastră”.