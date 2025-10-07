Numărul 0800 800 868 este disponibil non-stop și poate fi folosit de bucureșteni pe toată durata avertizării de cod roșu de ploi torențiale.

„Sesizările sunt preluate permanent de dispeceratul Primăriei Capitalei și direcționate imediat către echipele de intervenție, pentru o reacție rapidă”, a transmis Primăria Municipiului București (PMB).

Echipajele Primăriei, în alertă permanentă

Potrivit comunicatului oficial emis de PMB, toate structurile aflate în subordinea municipalității – inclusiv Administrația Străzilor, Compania Municipală Termoenergetica, ALPAB și Poliția Locală – au fost puse în stare de alertă, fiind pregătite să intervină în orice moment.

„În urma emiterii codului roșu pentru Capitală, am activat toate echipele operative. Scopul este să intervenim rapid în cazurile de inundații, blocaje rutiere sau alte situații de urgență”, precizează reprezentanții Primăriei.

Recomandări pentru locuitori

Municipalitatea îi îndeamnă pe bucureșteni să fie extrem de precauți și să evite deplasările neesențiale în intervalul în care codul roșu este în vigoare.

Cetățenii sunt sfătuiți să nu parcheze mașinile în apropierea copacilor sau a stâlpilor de electricitate, iar în cazul în care observă acumulări semnificative de apă sau pagube materiale, să anunțe imediat dispeceratul PMB.

Cod roșu de ploi în Capitală și în cinci județe din sudul țării

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare cod roșu de precipitații abundente și vânt puternic, valabilă de marți, ora 21:00, până miercuri, la ora 15:00.

Pe lângă București, avertizarea vizează și județele Ilfov, Giurgiu, Călărași, Ialomița și Constanța, unde se vor înregistra cantități de apă între 80 și 100 de litri pe metru pătrat, iar local chiar peste 120 l/mp.

Meteorologii avertizează că ploile torențiale vor fi însoțite de rafale de vânt puternic și descărcări electrice, iar în unele zone se pot produce acumulări rapide de apă pe carosabil și scurgeri pe versanți.

Situația, monitorizată în permanență

Reprezentanții Primăriei Capitalei au precizat că situația meteorologică este monitorizată permanent prin sistemele de supraveghere și comunicații de urgență. În cazul în care fenomenele meteo se intensifică, vor fi mobilizate echipe suplimentare de intervenție.

„Ne aflăm într-o situație de risc crescut, dar toate structurile sunt pregătite să acționeze rapid. Rugăm populația să respecte recomandările autorităților și să semnaleze orice problemă la numărul 0800 800 868”, a transmis PMB.