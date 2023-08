Unchiul tânărului a explicat că nu știe de ce polițiștii nu au fost interesați de la început să verifice camera video pe care au ridicat-o chiar de la locul accidentului.

"Din această înregistrare nu este rolul nostru să spunem noi dacă s-au făcut greșeli, de la momentul filmului oricum nu cred că mai contează. Am fost convocați la Poliție azi (vineri - N.R.), pentru că azi am fost chemați, Noi am comunicat și am decis să o facem publică după ce au avut-o și organele de cercetări. Eu aștept concluziile finale ale anchetei corpului de control și sunt convins că lucrurile nu vor rămâne așa. Si vreau să lăsam organele de control să-și facă treaba," a afirmat Mihai Drăgan, unchiul tânărului ucis.

NU NE-A CONTACTAT NIMENI. DAUNELE MORALE SUNT ULTIMA NOASTRĂ PROBLEMĂ ÎN ACEST MOMENT

Ruda lui Sebastian le-a declarat jurnaliștilor că speră ca la finalul procesului să se facă dreptate, precizând că "nu ne-am gândit la daune morale, astea sunt ultima noastră problemă în acest moment."



De asemenea, Drăgan a afirmat că n-a fost contactat de nimeni din partea sau în numele familiei lui Vlad Pascu, tânărul care a provocat nenorocirea.



"Nimeni din familia noastră n-a fost contactat de nicio persoana din partea familiei Pascu.

Nu ne dorim niciun fel de contact cu această familie.(...) Sper ca organele statului să-și facă treaba cât mai repede posibil si să ni se facă dreptate. Rezistăm greu, Valentin de abia poate să vorbească, de aceea o fac eu în locul meu. Expunerea publică a acestui caz este un lucru pe care nu ni l-am dori, dar vă mulțumim că o faceți, este îngrozitor, sperăm ca măcar după tragedia petrecu acum oamenii să ia niște măsuri."