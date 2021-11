Realitatea PLUS

Răzvan Cherecheș crede că este doar o problemă de timp până va fi identificat primul caz și la noi în țară. Totodată, acesta crede că vaccinurile sunt o bună protecție și în cazul acestei tulpini. Momentan, Cherecheș a declarat că nu știe care sunt simptomele, dar vaccinurile sunt făcut pe baza tulpinii originale din Wuhan, ceea ce este un lucru bun și recomandă oamenilor să se vaccineze.

"Tulpina există deja și în România, motivele de îngrijorare mari nu avem încă pentru că nu știm exact dacă are simptome mai severe, sau dacă vaccinurile au rezistență în fața lor. Se pare că totuși vaccinurile cu tehnologia arn mesager se produc repede și astfel nu suntem în pericol. Studiile arata ca varianta OMICRON are o transmitere cu 500 la suta mai mare decat tulpina DELTA. De exemplu, stiu ca o persoana care era intr-o camera de hotel a infectat o alta persoana care era in alt capat al holului din acelasi hotel", a mai spus acesta.

Expertul a fost intrebat si ce crede despre Israel, tara care si-a inchis granitele, dar si care este previziunea lui despre valul 5 in sistemul medical din Romania.

"Sincer, nu ma astept ca valul 5 sa fie mai usor! Chiar ma astept sa fie mai sever. Acum avem si varianta OMICRON care provoaca ingrijorare, iar faptul ca Israelul isi inchide granitele... ei doar amana ceva ce oricum va urma. Ei nu fac altceva decat sa castige timp in fata acestei noi tulpini. Sigur mai sunt persoane care nu sunt identificate in Israel, dar care au deja noua tulpina OMICRON a coronavirusului", a mai spus acesta.



Răzvan Cherecheș a vorbit și despre ce ar trebui să facă Romania în această perioadă: "Nu ar trebui să relaxăm acum măsurile și singura modalitate prin care putem să ne protejăm este vaccinarea! Totodată, ar trebui să introducem testarea în școli."