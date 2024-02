Aceasta fiind o recunoaştere şocantă că, dacă ar fi reales, nu ar respecta clauza privind apărarea colectivă a Alianţei, potrivit CNN, citat de news.ro.

”NATO era falimentară până când am apărut eu”, a declarat Trump la un miting în Conway, Carolina de Sud. ”Eu am spus: Toată lumea va plăti. Ei au spus: Ei bine, dacă nu vom plăti, ne veţi proteja în continuare?. Eu am spus: Sub nicio formă. Nu le-a venit să creadă răspunsul”, a susţinut el.

Trump a spus că ”unul dintre preşedinţii unei mari ţări” l-a întrebat la un moment dat dacă SUA ar mai apăra ţara dacă ar fi invadată de Rusia, chiar dacă ”nu ar plăti”.

”Nu, nu v-aş proteja”, a relatat Trump că i-a spus acelui preşedinte. ”De fapt, i-aş încuraja să facă orice vor. Trebuie să plăteşti. Trebuie să îţi plăteşti facturile”, a afirmat el.

CASA ALBĂ: DECLARAȚII ÎNGROZITOARE ȘI LABILE

Ulterior, tot în cursul zilei de sâmbătă, Casa Albă a numit afirmaţiile lui Trump ”îngrozitoare şi labile” şi a promovat eforturile preşedintelui Joe Biden de a sprijini Alianţa.

”Încurajarea invadării celor mai apropiaţi aliaţi de către regimuri criminale este îngrozitoare şi labilă – şi pune în pericol securitartea naţională americană, stabilitatea mondială şi economia noastră, acasă”, a afirmat, într-o declaraţie, purtătorul de cuvânt al Casei Albe Andrew Bates.

TRUMP ÎȘI ÎNȘALĂ SUSȚINĂTORII PREZENTÂND JUMĂTĂȚI DE ADEVĂR

De mai mulţi ani, Trump a descris în mod incorect cum funcţionează finanţarea NATO. NATO are o ţintă care fiecare ţară membră să cheltuile minimum 2% din Produsul Intern Brut pentru Apărare, iar cele mai multe ţări nu îndeplinesc această ţintă. Însă cifra reprezintă o linie directoare şi nu o obligaţie şi nici nu generează ”facturi”; ţările membre nu au eşuat în a plăti partea lor din bugetul comun al NATO pentru funcţionarea organizaţiei.