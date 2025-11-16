Un sediu AUR din București a fost vandalizat

„Sediul AUR sector 4 a fost vandalizat.

Așa înțeleg unii să facă politică ... Distrug, mint, manipulează recurg la violență verbală, dar vor să conducă o Națiune.

Orice ar fi, noi nu abdicăm de la lupta noastră pentru România.

Dumnezeu nu doarme și va veni și vremea noastră!”, a transmis Ovidiu Zară, consilier general AUR la Primăria București.

Oamenii legii au fost chemați la fața locului pentru a lua probe de pe camerele de luat vederi.

„Nu au fost sparte geamurile. A fost aruncată o găleată de vopsea. Se pare că a avut loc în cursul zilei de ieri. N-am ajuns la sediu pentru că am fost ocupat cu campania electorală a Ancăi Alexandrescu. Am fost sesizați. A venit și poliția și a făcut fotografii, însă e dureros să vezi că anumiți actori politici acționează în acest fel. Rămâne ca poliția să stabilească pentru că noi nu avem acces la camere. S-au făcut fotografii. Oamenii legii cercetează. Urmează să ștergem geamurile de vopsea. Ce pot să spun? Încă o dată! Eu fac apel la decență și sper să înțeleagă toți actorii politici că trebuie să ne confruntăm cu idei, nu cu acte de vandalism. Noi mergem pe drumul nostru. Nimeni nu ne va putea îndepărta de la valorile în care noi credem, cu orice risc.”, a declarat Ovidiu Zară, consilier general AUR, exclusiv la Realitatea PLUS.