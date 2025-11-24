La primele ore ale dimineții, Bogdan Mătușoiu și-a parcat mașina în fața clinicii doctorului Mihai Dascălu. Medicul stomatolog a fost surprins în timp ce pulveriza un spray pe ușa de la intrare. Ulterior, acesta a împrăștiat o substanță albă și pe contorul electric. Proprietarul clinicii a sunat de urgență la 112.

"Un medic din Pitești a vrut să-mi incendieze clinica. Numele lui este Bogdan Mătușoiu. Este tipul care a vrut să intre cu mașina în Ambasada Rusiei. Uitați ce a făcut: deci, efectiv a dat cu o substanță pe clinică, a dat cu o canistră în parcare, care miroase a benzină. Mi-a lăsat o sticlă pe care mi-a lăsat mesaje de amenințare. Un medic mă amenință cu moartea", afirma doctorul Mihai Dascălu.

Polițiștii au ridicat mostre ale substanțelor pulverizate care urmează să fie analizate. Victimei i-au fost prezentate opțiunile cu privire la emiterea unui ordin de protecție provizoriu, însă medicul a ales să nu solicite unul. Cu toate acestea, autoritățile i-au pus la dispoziție formularele necesare pentru a cere un ordin de protecție în instanță.

Cabinetele celor doi medici stomatologi se află în aceeași clădire. Potrivit presei locale, între aceștia ar exista un conflict mai vechi cu privire la activitatea desfășurată în interiorul clinicii.

Oamenii legii au deschis un dosar penal pe numele medicului Bogdan Mătușoiu, iar ancheta se află în desfășurare.