Conform Ziare.com, Cutolo nu a dat vreodata dovada remuscare si nu a colaborat cu justitia cu privire la rolul pe care l-a jucat in organizatia pe care a infiintat-o, Nuova Camorra Organizzata (Noua Camorra Organizata), si care avea autoritate asupra tuturor celorlalte clanuri.

Nascut in 1941 in regiunea Napoli, el este condamnat prima oara in 1963 la inchisoare pe viata, dupa ce este gasit vinovat de uciderea unui barbat care i-a ofensat sora.

In inchisoare, charisma si talentul sau de poet ii aduc supranumele de "profesorul" in randul celorlalti detinuti. El si-a infiintat si gestionat orgaizatia din celula din inchisoare, in care si-a petrecut aproape toata viata de adult.

In cursul vietii, care a inspirat zeci de carti si un film, el a repetat in mai multe randuri ca detine secrete care ar fi putut zgudui statul italian, insa fara sa treaca vreodatala fapte.